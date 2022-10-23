台灣大(3045)睽違兩年，昨(22)晚舉辦日月潭花火音樂會，這也是疫情爆發以來，最多人參與的大型戶外音樂會，台灣大今年以《灣大星球 Planet Possible》為主題，全台首創以流行音樂加古典管絃樂團結合霹靂舞跨域合作，長達480秒煙火秀，董事長蔡明忠今年更首度親自出席年度音樂盛會，他表示，盼透過音樂的力量，陪伴大家走過情勢的動盪。

董事長蔡明忠今年首度親自出席年度音樂盛會，蔡明忠表示，歷經一千多個抗疫日子，我們經歷許多挑戰，台灣疫情漸露曙光，然而，面對持續緊張的國際局勢及極端氣候變遷，仍持續威脅人類生活，台灣大盼透過音樂力量，陪伴大家走過情勢的動盪。日月潭花火音樂會睽違兩年重新回歸，今年以「灣大星球Planet Possible」為主題，秉持台灣大超越極限及勇於創新的精神，在曲目中融入創意。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大長期支持藝文活動，厚植台灣軟實力。日月潭花火音樂會至今邁入第14年，累積超過34萬人次觀賞，台灣大整合資通訊核心技術，結合藝文、音樂和公益，翻轉企業推廣藝文活動新思維。

除音樂饗宴、煙火外，台灣大演出不忘公益，自2011年起結合公益於會場為公益團體發聲，倡議他們的價值主張，至今已經為23個公益團體募得的金額超過320萬元。2022年則為「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能受益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」於活動現場設攤，號召民眾手機直撥信望愛智能發展中心「518028」、及肯納基金會種福電計劃之綠能公益發展協會「5180136」捐款，一起照顧心智障礙兒與肯納自閉青年。