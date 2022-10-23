韓國人氣女團TWICE在20日迎來出道七週年紀念日，而官方也在當天釋出一段影片感謝粉絲一路以來的支持，成員們也一一像粉絲表達感謝七年來的陪伴，而在昨(22)日晚間，TWICE成員周子瑜在IG限時動態中發出長文對粉絲道謝。

20日在女團TWICE慶祝七週年時，官方上傳一段從2015年出道的畫面開始，從首張歌曲《Like OOH-AHH》到最新主打歌《Talk that Talk》的回顧影片，而娜璉在今年6月推出的Solo歌曲《POP!》也在其中，讓粉絲非常感動。

昨(22)晚台灣成員周子瑜在個人IG限時動態中，以中韓兩個語言寫下七年來對粉絲的感謝：「雖然不知道你們是從什麼時候變成Once的、或是來自哪個國家的，我都很謝謝你們給的愛和支持」更訴說如今的她在看到過去疲憊時的自己，很想安慰及抱抱自己。

說到這裡，貼心的子瑜害怕粉絲擔心，在後面補充道：「人就是有開心也有難過的時候，Once你們也是吧～不過還好我有你們因為有你們我也才能走到今日，你們的快樂是我的禮物」最後，更不忘記提醒粉絲要照顧好自己，讓粉絲相當感動及暖心。