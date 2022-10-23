年底九合一選舉將至，各政黨候選人無不舉辦造勢活動，需替熱情支持的民眾準備茶水，有著「最辣日文老師」封號的長瀨昆妮，就現身選舉場合送上飲料，不過她只穿內衣就出門，還挖洞彈出F級傲人長輩，讓觀眾看得全歪樓，狂讚她「性感的妮」、「送茶也要辣辣」，還有人幽默問「老師也要參選？？？肯定投給妳的」。

長瀨昆妮22日在臉書放上去造勢活動時，彎腰整理飲料的照片，照片中，或許是搬運飲料後有些熱，她將外套脫到一半後，驚見性感黑色內衣，僅用一根細繩維持，險些撐不住超豪華的F級凶器，她本尊則在貼文表示：「他們在凍蒜，我對你動情不分散」，並附上兩顆紅色愛心貼圖。結束後，長瀨昆妮回到車內，一坐直身體，這才發現內衣竟開了大洞，滑出白嫩南半球，性感指數爆棚。

網友們看見這幕畫面就搞笑問：「衣服中間破我幫妳補一下」 ，對此長瀨昆妮也大方親回：「哈哈好」，其他人見狀也紛紛回應：「老師太美了啊！好辣老師呦」、「看到妹妹會越來越上火」、「妮妮的長輩快要掉出來了」、「快喝一罐消消火，凍蒜喝起來」，更有人乾脆要她參選「老師也要參選？？？肯定投給妳的」，嚇得她立刻澄清：「沒有啦，我是送茶小妹」，與支持的粉絲一來一往的互動非常逗趣。