颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水。民進黨台北市長候選人陳時中昨說，若他當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外就關水門。此說法讓無黨籍台北市長候選人黃珊珊痛批，水門攸關市民的生命財產安全，不關水門比個人狀況更嚴重，不符合比例原則，直嗆陳時中「不懂就搞清楚再說。」

台北市長柯文哲日前的水門SOP爭議，重創黃珊珊選情，綠營也抓準猛打，針對陳時中喊出有人在水門外就不關水門，黃珊珊今上午出席民眾黨北市議員候選人陳思宇的競選總部成立大會，會前受訪痛批，任何事都有比例原則。

黃珊珊直言，水門是攸關大台北地區市民的生命財產安全，有人在河堤內一定有方法讓他出來，而不是用不關水門這個方法來處理，這次確實有人受困，所以引導民眾從別處出來，但如果不關水門造成其他區域的影響，這比個人狀況更嚴重，這完全不符合比例原則，直嗆陳中不太理解關水門相關規範，「不懂就搞清楚再說。」

至於國民黨近期找來前高雄市長韓國瑜北上站台，媒體問黃珊珊覺得這對國民黨台北市長候選人蔣萬安是加分還是扣分，黃珊珊保守回答，扣、加分應該問台北市民；另民進黨立委高嘉瑜批評蔣萬安甚麼努力都不用，靠著藍大於綠就有一定民調，對此黃珊珊表示，這就是大家想要操作藍綠對決，這次的選舉就是要證明，用能力超越藍綠。