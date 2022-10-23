第10屆臺中都市空間設計大獎頒獎典禮圓滿落幕，在10月4日於夏綠地公園舉辦頒獎典禮，以「榮耀十刻」為主軸引人入勝。因為近14年來所累積的獲獎作品無數，不僅讓臺中市民從環境空間大幅感受美學升級，更以維護管理與使用效益新增《建築雋永獎》。新獎項由前臺中市長胡志強頒予臺中市政府秘書長黃崇典象徵傳承，而臺中市政府都發局局長黃文彬分享都發局年度系列活動《中城計》理念，推廣台中城市美學發展的努力。

本屆新增《建築雋永獎》，由前臺中市長胡志強頒予臺中市政府秘書長黃崇典象徵傳承。(圖:中時新聞網攝)

第10屆臺中市都市空間設計大獎出爐 新增《建築雋永獎》傳承臺中建築哲學

第10屆臺中市都市空間設計大獎以【榮耀十刻】為精神指標，獎項分為《建築空間類》、《規劃設計類》、《環境空間類》、《低層建築類》、《公共空間類》等類別，另外包含年度空間設計大獎、評審特別獎，加上新增的《建築雋永獎》，可以說是台中不動產業界萬眾矚目盛會，並邀請產官學者與民眾共襄盛舉，一同見證得獎與美學貢獻者。

臺中市政府秘書長黃崇典說明，盛會進入第10屆實屬不易，其中要感謝所有參與的專業者、貴賓，歸功於眾人的貢獻，讓臺中市都市設計變成驕傲典範。目前台中7期建築風貌已經品牌化，許多座落在臺中市的建築，經過都市設計審議都具有美學的代表性，這種勝景已經遍地開花，建築業者及團隊也認同這樣的精神，並持續精進傳承。

臺中市政府秘書長黃崇典說明，盛會進入第10屆實屬不易，希望這項典禮的精神及文化能夠永續傳承。(圖:中時新聞網攝)

臺中市政府都發局局長黃文彬表示，都發局在臺中城市推廣中，使用《中城計》的概念作為主題，從宜居建築的展覽到台中樂居金獎的舉辦，再來是臺中都市空間設計大獎，並秉持著都市空間設計大獎是臺中市不動產界最重要城市建築品牌，希望能把它磨光擦亮，讓更多人看見這份閃爍價值。

臺中市政府都發局局長黃文彬表示，都發局在臺中城市推廣中，使用《中城計》的概念作為主題。(圖:中時新聞網攝)

本次經過重重關卡，年度空間設計大獎獲獎者由鄰近臺中草悟道的｢緣溪行｣抱回，本次評選共有105件作品報名，入圍22件，最終決選得獎共有16件。舉凡年度空間設計大獎獲獎者宏銓建設受到大家的肯定，並上台論述感謝之情，表達企業會堅持努力的決心，參與設計的建築師也道出心聲表示「每一棟房子都不該是一樣的，他是從土壤裡面慢慢長出來的。」、「有一天我們回憶起來，20年後，還是我們最心愛的房子，依舊屹立不搖在那裏不會被忘記」。這樣盛會中能夠發現得獎者對建築與土地的熱情連結，最後昇華為展示美學的藝術行動力。

透過都市空間設計大獎的舉辦，創造獨有的臺中視野，同時接軌聯合國永續發展目標(SDGs)， 例如永續城鄉與社區發展等指標，讓房子不只是硬體建設外，更蘊含了設計理念、文化、藝術價值，臺中都市空間設計大獎開拓了空間美學的視野，也為建築找出超越的人文哲學。