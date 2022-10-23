民進黨台北市長候選人陳時中日前表態反對《醫師法》修法附帶決議，否認自己護航，被質疑是在切割。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱認為，陳時中這次公然表態，顯然是受到輿論壓力，不想選情繼續失分，但他好奇，陳之前長時間不表態，難道是因為還沒有選台北市長以及還沒有危及選情，所以就跟民進黨權貴同流合汙，當一個安靜聽話的橡皮圖章嗎？

高揚凱22日於臉書指出，自己一直很關心「波波牙醫事件」，此事件最大的問題，就是民進黨立委賴惠員等人提案對《醫師法》修法提出附帶決議，設下凡是今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等國牙醫系入學許可者，返台依然可以不用接受學歷甄試。

而今年年中修法通過的當下，就被牙醫界痛批是故意留下漏洞、開後門，未來6年內可能因此湧入近2000名未經把關的「波波牙醫」。高揚凱表示，其中最可惡的就是提案立委賴惠員，有一個正在波蘭就讀牙醫的女兒，因此被質疑是替「綠營權貴」開後門。

對於陳時中表態反對《醫師法》修法附帶決議，高揚凱直言，如果陳繼續堅持、堅定支持民進黨，自己還會對他多一絲尊敬，起碼他是一個從一而終、黨意違先，貫徹官官相護、幫助同黨權貴的政客，他批評陳一開始模糊，等到天天被嗆，選情出狀況了才跳出來表態，他覺得這種人才是最可怕、算計最深的政治精算者。

在高揚凱看來，民進黨本質上就是權貴的集合體，執政了六年多，取得的利益分配不可勝數，現在黨內派系林立，彼此瓜分中華民國的資源樂此不疲，這陣子因為吃相太難看，防疫的缺失讓多數台灣人民感到痛苦，甚至失去性命，家破人亡，於是開始有民意醒覺，終於對民進黨的施政提出質疑，民進黨內部感受到壓力，開始樹倒猢猻散。

「揚凱想說的是，民進黨從頭到尾都是一個為了政治利益汲汲營營的政黨，他們的心中，從來沒有為台灣、為人民想過。」高揚凱強調，民進黨就是一個詐騙選票、政治鬥爭利益精算、權貴官官相護謀求利益的政黨，他呼籲民眾一定要用手中的選票，將民進黨直接下架。