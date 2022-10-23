中磊(5388)有鑑於第四季進入網路旺季，加上零組件供應進一步擴大，營收動能充沛，法人樂觀預估，中磊全年每股獲利將有逾7元實力。

展望第四季，進入全年網通出貨最旺一季，半導體零組件供貨狀況進一步增加，推升出貨上揚，中磊銷往北美有線電視營運商的串流OTT STB出貨持續放大、Cable Modem升級DOCSIS3.1的趨勢未變，企業級網通設備在美系品牌客戶端爭取到更多的訂單，以及新興市場光纖網路持續普及，皆為營收成長動能。

以2022年，由疫情帶動的數位轉型依舊持續進行，在疫情期間對網路的依賴改變了人類的生活型態，消費者享受過寬頻網路帶來的便利與高解析度串流影音聲光效果之後，寬頻網路服務與水、電並列為生活中的剛性需求，也驅動5G、PON、OTT STB與WiFi-6的換機潮，法人樂觀預估，中磊2022年營收年增上看4~5成，每股獲利將有逾7元實力。

展望2023年，中磊轉型直接供貨給服務營運商之後，將持續拓增各式服務營運商的供貨市佔率，不論是傳統電信營運商、有線電視服務商，或是保全服務供應商皆將增加出貨，北美、亞洲的企業級網路設備品牌業者亦將成為另一股營運成長動能來源，營收、獲利仍有成長空間。