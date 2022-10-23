加拿大工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）21日呼籲，擁有相似價值觀的國家應該更加相互依靠，而減少依賴包括中國在內的對手。沈潘於華盛頓出席活動時表示，美國應對加拿大礦產項目進行投資，以減少對中國關鍵礦產的依賴。

法廣引述加拿大廣播公司報導，沈潘在加美商業理事會主辦的一個小組會上稱，「我們當然想要脫鉤、與中國脫鉤，我想說的是，與世界上其他不具有相同價值觀的政權脫鉤」。他接著說，人們希望與真正擁有相同價值觀的人進行貿易。

報導稱，沈潘當天到訪華盛頓，希望為加拿大境內的礦產項目開發獲得美國政府的投資。沈潘在加拿大駐美大使館告訴媒體，這些法案是加國政府將與加拿大工業界合作的內容，要鑲嵌到這些非常重要的倡議當中。

沈潘表示，這是一次「千載難逢」（once-in-a-generation）可以改變供應鏈的機會，因為世界正在轉向電動汽車行業，轉向與可靠的盟友進行更多貿易。沈潘說，他設想未來美國的紐約州和加拿大的魁北克省形成一個半導體走廊。

沈潘曾在杜魯道（Justin Trudeau）政府中擔任外交部長、國際貿易部長等職。

報導提及，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）本月稍早在華盛頓訪問時發表類似講話，提倡供應鏈的「友岸外包」（friend-shoring）。方慧蘭說，民主國家應該加強他們之間的經濟和軍事聯繫，在貿易上更多相互依賴。