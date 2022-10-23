童顏有機 橙花系列為資深童學回購首選。圖為(左) 橙花光采嫩白精華與(右) 橙花光采嫩白隱形面膜。（童顏有機提供）

童顏有機7歲慶，推出「7歲返笑日」優惠。（童顏有機提供）

台灣有機保養品牌童顏有機歡慶7週年，20日起至11月21日推出「7歲返笑日」優惠，活動期間全館8折且下單滿千即送童顏有機 沒藥深層水潤面膜。同時，適逢雙11與世界純素日，再加碼回饋童顏金、雙11免運、Vegan Day限定好禮與生日慶LINE POINTS回饋金等多重優惠。

返笑日活動期間10月20日至11月21日不分時段全館8折，且下單滿千(不含運費)即贈沒藥深層水潤面膜1片。

活動首四日購物滿$6000享$500 購物金回饋，最後兩日11月20日至21日結帳使用 LINE pay付款，享消費金額 10％ LINE point回饋(單筆最高回饋300點)。

11月1日 Vegan Day購買指定商品送Vegan Gift，Vegan Day當日獨享組合回饋，下單乳香修護雙效組、青春童顏永駐組(修護乳)、光采嫩白30天保養組即贈市價$580的安淨森嵐旅行包。