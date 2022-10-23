九合一選舉將至，中選會日前公布確診者不得出門投票，引發違憲爭議。對於投票規定是否有調整的可能，中選會21日表示，如經指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合指揮中心政策持續滾動檢討選務防疫計畫。對此，衛福部長薛瑞元今至新北市出席中醫師公會全聯會第12屆會員代表大會前受訪表示，要不要讓確診者出來投票，都是中選會在規畫，中選會還在想辦法，目前原則是能夠出門就可以投票。

薛瑞元說，不管是衛福部還是指揮中心，都是以疫情為考量，疫情發展上我們可以考慮的是確診者的隔離天數是否能縮短？至於要不要讓確診者出來投票，這是中選會在規畫，至於確診者有無可能出來投票，動線上要怎麼規畫、選舉人名冊要怎麼決定通知，以及到場後要怎麼做空間區隔，都由中選會負責。

薛瑞元表示，目前中選會看法傾向這些規畫有技術上困難，或許他們也還在想辦法。而未來會不會確診者縮短隔離天數？他回應，指揮中心專家還在討論中。

至於明年是否會降級？薛瑞元說，大家可能搞混了，所謂降級指的指揮中心降級，因為指揮中心現在還是一級開設，改為二級、三級，指揮官的任命程序不同，至於新冠肺炎是否會從第五類傳染病降至第四類？他認為要看疫情發展，目前疫情雖有趨緩現象，但每天仍有3萬多例，似乎沒達到可以改類的情形，會持續觀察。