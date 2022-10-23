新北市長侯友宜假日行程滿檔，今(23)日早上先前往新北市板橋為同黨市議員林國春站台，接著要再往雙和地區為其他候選人輔選，不過隨著九合一大選越來越近，外界對侯友宜何時請假正式投入選舉也十分關注；對此侯友宜表示，原則上會按照中央選舉的相關規定辦法來做，所以一切按照規定來處理事情。

針對周末兩天的選舉行程都滿檔，以及是否會壓在11月10日才請假選舉、是否有具體規畫等問題；侯友宜表示，每次選舉就跟我自己所工作過的15個職位一樣，最重要還是我自己，永遠把我自己當作我自己挑戰者，「侯友宜跟新北市一定要比昨天侯友宜跟新北市更好，未來的新北市跟侯友宜一定要比今天更好」。

他說，所以我們要不斷去超越自己，自己都會全力以赴，把每件事情做到好，這段時間不但要拚市政，也要考慮到選舉，所以自己利用假日或晚上時間，盡量全力做好，就是希望不斷挑戰自己。

侯友宜強調，至於請假時間，原則上會按照中央選舉的相關規定辦法來做，所以一切按照規定來處理事情。

至於昨(23)日在嘉義同鄉會的造勢場合上，侯友宜到場致詞時略顯激動；對此侯友宜則說，其實在選舉過程中最重要是，要團結國家人民、為這塊土地好好努力做事，所以過程當中都很期待大家用一個健康、快樂、有希望的方式，給城市帶來美好未來，這才是我們選舉。

侯友宜指出，選舉真的不需要你一句、我一句，不需要吵來吵去，國家最重要的是我們跟人民團結在一起，然後努力往前走，讓國家充滿希望跟機會，希望大家一起努力，不管是我或是現在的選舉過程，大家需要的是讓這城市如何用一個很理性政見、中道務實的方法，帶給一個城市健康快樂有希望的未來。