無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右三）今上午出席民眾黨北市議員候選人陳思宇（右二）的競選總部成立大會，會前受訪。（陳薏云攝）

台北客家義民嘉年華今早登場，除台北市長柯文哲出席外，藍綠白台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊也同台參與，三人現場零互動，不過集結挑擔遊行時，黃珊珊與柯文哲站第一排，蔣、陳排在後排，幾乎沒有鏡頭，外界也質疑是否為副市長禮遇，對此黃珊珊表示，尊重主辦單位安排，不需要政治操作。

柯文哲為台北客家義民嘉年華拉開序幕，致詞時表示，若活動一直只有長輩參與終會被淘汰，因此爭取民間廣泛參與十分重要，而北市歷年義民嘉年華，均舉辦許多與年輕人契合活動，但要達到文化傳承，活動仍要與傳統儀式結合，因此持續保留客家挑擔奉飯傳統。

客家義民嘉年華今早8點於客家文化主題公園啟程，黃珊珊、陳時中先後抵達會場，兩人與柯站一同觀賞學生啦啦隊表演，而蔣萬安姍姍來遲，在會場揮手、比出競選號次手勢，忙著向群眾拉票。

柯文哲、陳時中、黃珊珊、蔣萬安也一同挑擔，自客家文化主題公園徒步前往古亭國小，黃珊珊陪同柯文哲站在第一排，陳、蔣兩人站在第二排，儘管三人距離相近，但均各自沿途揮手，彼此之間零互動。

而柯文哲、黃珊珊先後提前離開，黃珊珊後趕至士林區參加民眾黨北市議員候選人陳思宇的競選總部成立大會，受訪時被問及挑擔與柯文哲站第一排，相較其他兩位候選人似乎有禮遇，黃珊珊表示，大家都有被邀請，順序的部分就是尊重主辦單位的安排，不用每天做政治聯想。

媒體問及黃珊珊未跟完全程，提前離開，黃珊珊表示因為要趕場，而面對藍綠團隊的龐大陣仗，黃珊珊則笑稱，今天早上人非常多，都是義民節的夥伴，沒有誰人多人少，在裡面不需要分彼此

另黃珊珊也被問及參加客家義民嘉年華是否為了搶客家票，黃珊珊則表示，自己之前是客家文化基金會董事長，從事客家事務已經三年，且客家義民祭每年都到，客家票什麼時候需要用搶的？