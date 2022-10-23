年底大選投票日逼近，桃園市長之戰國民兩黨近期頻繁舉辦大型造勢活動邀請大咖站台，讓小黨及無黨候選人恐被邊緣化壓力倍增，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天表示，相信現代人有主見，政黨影響度在下降，自主選民多想找會做事的人當市長，而他則是希望打造清廉、認真、有效率的政府，才能讓人民過好日子。

鄭寶清說，選情瞬息萬變，現代人有主見，不一定會受到政黨影響，政黨的影響度在下降，反而是中間選民大幅度增加，表示自主選民會越來越多，人民就是要找一個會做事、有良心的好市長，為了爭取這些選民支持，他一定會按照人民期待，做一個有良心會做事的好市長，當市長絕對不貪汙，有貪汙的話願意被判死刑。

另外，台灣學生聯合會將在今天下午舉辦2022市長選舉青年論壇，4名市長候選人僅國民黨張善政沒有參加，鄭寶清說，國民黨長時間與年輕人背離，尤其他們兩岸政策，看到中國就屈膝，希望國民黨做個忠誠的反對黨，在台灣能夠以人民的福利排第一，這樣才能夠會有希望，國民黨因為這種原因，跟年輕人一而再再而三背離，已經沒有辦法得到年輕人信賴，不管是任何人，平常在賺人民幣，選舉時就講抗中保台，這都不是正當作法，正當作法就是要照顧台灣人民，希望大家疼愛鄉土、疼愛台灣。