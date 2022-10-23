第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於22日晚間在國父紀念館完美落幕。其中，迷你劇集電視電影編劇獎由《第一次遇見花香的那刻》編劇兼導演的鄧依涵拿下。她在台上感動表示「感謝我愛過、給過我愛的女孩們。」公開自己的性向。

22日晚間的戲劇類金鐘獎頒獎典禮，眾星雲集，廝殺相當激烈。而《第一次遇見花香的那刻》殺出重圍，不只女主角林辰唏獲得迷你劇集（電視電影）最佳女主角，女配角程予希獲得迷你劇集（電視電影）最佳女配角。此外，編劇鄧依涵也獲得迷你劇集（電視電影）編劇獎，可說是相當厲害。

鄧依涵在台上表示「這輩子可以當一個說故事的人，是一件非常幸福的事」，接著感性發言：「想感謝我愛過、給過我愛的女孩們，因為有你們陪我成長，所以才會有《花香》，如果我不是一個喜歡女生的人，今天也不會拿到這座金鐘獎，所以我希望我親愛的爸媽對我的驕傲是沒有遺憾的，祝福每一個真心勇敢的人。」坦然的說出自己的性向，這番言論讓台下觀眾深受感動，紛紛報以最熱烈的掌聲和喝采，恭祝鄧依涵。

鄧依涵在台上公開出櫃。（圖／三立提供）

事實上，鄧依涵日前接受媒體受訪表示，她將目光放在現實社會裡沉默的隱蔽與壓抑。在她的經驗中，女同性戀者往往比其他性取向者更容易將親密關係當作秘密，這也成為他創作《第一次遇見花香的那刻》的動機。其故事描寫已育有一子的人妻與高中學妹意外巧遇，回想起高中時兩人的曖昧之情。兩人在台灣已走進同性婚姻合法化的時代，是否能鼓起勇氣拋下現有的一切，誠實面對內心深處的悸動。除了金鐘奪得三獎外，此部作品還入圍了去年歐洲最大劇集SERIES MANIA迷你劇集競賽項目，也是該影展首度有台灣作品入選。