捷運手扶梯占便宜摸女臀 假裝道歉遭警逮畫面曝

北市陳姓男子10月3日下午，見穿著運動長褲的女子獨自上手扶梯，前後無人，即尾隨緊貼在後方，乘機碰觸女子臀部，而被害女子回頭驚見陳男一人，後方也沒有其他旅客，狠狠瞪了陳男一眼，並認為不應姑息，堅決提出性騷擾告訴，警方9日在案發同一站、世貿站內埋伏逮人，依性騷擾防治法函辦。

38歲陳姓男子，被捕後仍聲稱不小心，但當時旅客稀少，畫面中清楚看到，男子是故意等在後面伺機騷擾，儘管占便宜立即道歉，女子認為要給他一個教訓，不讓他有機會心存僥倖。

捷運警察隊統計，今年起發生性騷擾案件共計35件，其中車廂內發生佔27件最多，最常發生性騷擾案件路線為板南線19件，經分析此類案件易發生於上下班時段，人潮擁擠的車廂中，捷運警察隊針對性騷擾案件易發生之場站及時段定期分析檢討，機動調配警力，強化犯罪熱點巡守勤務。

捷運警察隊要求線上同仁對於站體陰暗或僻靜角落加強巡視，主動關心夜歸婦女乘車安全，並利用犯罪預防宣導活動，提高婦女自身安危意識及應變能力，持續精進捷運系統內各項犯罪防制作為，以安定民心，維護治安穩定。並提醒民眾，遇到性騷擾事件，可高聲呼喊吸引站務人員或其他旅客注意，或撥打110報案電話，警方將立即到場協助。