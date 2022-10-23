高雄市長陳其邁昨天出席玉皇宮挺邁後援會成立大會，後援會長由國民黨籍資深黨員、玉皇宮主委許文良擔任，讓地方驚嘆「藍到出汁」也挺邁；陳其邁今早受訪指出，市府推動市政不分黨派，平時就要實實在在打拼，針對民眾的需要解決處理。

陳其邁昨天中午出席三民區玉皇宮挺邁後援會成立大會，現場湧入近千名熱情支持者，包括高雄市三民區里長主席黃文良、前金區里長主席黃崑光、新興區里長主席葉智陽及苓雅區里長主席黃浚旂等4位里長主席在內，共37位跨黨派里長不分藍綠紛紛站出來一同挺邁。

陳其邁說，感謝不分黨派的里長及市民支持，尤其在選舉過程中，選舉只是一時，最重要是市政推動時，能夠不分黨派，能夠針對民眾的需要來處理解決，平時就要實實在在打拼，不管是任何的市民需求，或市政的建設，不會因為選舉就停下腳步，像楠梓滯洪池興建，他要感謝在地議員及在地里長的支持，也是他擔任市長期間，能夠持續謙卑的傾聽民意，施政不分黨派。