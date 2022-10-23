謝盈萱以１票之差險勝楊謹華，成為新科視后。（粘耿豪攝）

新科金鐘視后謝盈萱以《4樓的天堂》擊敗勁敵獲獎，一上台她激動的感謝編劇，卻一時錯亂講成另一部入圍的《俗女2》編劇，在台上大罵「Fuck！」笑說，「我剛剛發生俗女的事了。」成為典禮最高潮。慶功宴上她對此還是相當懊惱，不斷向導演陳芯宜、編劇樓一安道歉，陳芯宜也暖回，「我知道她會一直惦記我，但不管《俗女2》還是《四樓》，我一聽到她的名字就爆哭。」

謝盈萱透露頒獎典禮前，她和前輩很迷信，認為入圍了就不能去買彩券或對發票，因為中獎了金鐘可能就不會得獎。沒想到前幾天謝盈萱卻中了一張200元、一張500元發票，經紀人嚇得喊：「完了！」要她趕緊捐出去，但因為是電子發票無法捐贈，謝盈萱笑說：「那個當下我覺得老天爺是不是做了選擇。」但她仍奪得視后，直呼真的很感謝。

謝盈萱以1票之差擊敗楊謹華，她表示自己不是太穩定的演員，很幸運也很感謝導演相信她，能和楊謹華一起角逐是非常榮幸的事情，「她有很厲害的技術性和穩定性，我覺得她得獎絕對是遲早的事情，我很敬重這個對手，也希望未來可以合作。」

她在典禮後台答應視帝陳亞蘭要加入歌仔戲的行列，慶功宴上她大呼歌仔戲是專業，我唱歌已經五音不全了，這個不是外行人可以辦得到，但仍說有任何空間都可以試試看，「但要以作品為主，我不能拖累別人。」