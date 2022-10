「StrangeLove」以普普藝術的玩心,設計出充滿活力的包裝設計。(芳時品味提供/陳韻萍合成)★《中時新聞網》關心您:飲酒過量,有礙健康。酒後不開車,安全有保障!

隱身台北大安區的藝屬酒吧「Nest by PUN」,主理人Lester以「琥珀蜂巢」為題,從藝術、香氣、故事與調酒,以五感體驗為靈感出發,打造出獨特的品飲體驗。(Nest by PUN提供)

藝家范揚宗泳池系列-閃閃發亮的氣泡(Swimming Pool Series-Sparkly Bubbles,2013)。(芳時品味提供)

年度亞洲藝術盛「ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會」21日起一連4天在台北世貿一館盛大開展,不僅有諸多豐富藝術家作品,展場內的餐飲也是一時之選。來自澳洲的低卡精釀氣泡飲料品牌「StrangeLove」,與隱身台北大安區的藝術酒吧「Nest by PUN」攜手合作,雙方以「Nest by PUN x StrangeLove」入展,結合藝術、視覺與味蕾的清新感受,創造豐富多彩的全新飲品。

致力於永續農法,來自澳洲的「StrangeLove」兩對主理人夫婦,協同3位地方小農、2位餐廳主廚及4位研發專家,試驗12年,終於完成了市場上唯一純素食、零防腐劑、純天然的超低卡精釀氣泡飲,風味調性完整的Mocktail(無酒精雞尾酒)。其瓶身搞怪多樣,致敬1960年代的美學設計,以普普藝術的玩心,以經典的「班戴點」,設計出充滿活力的包裝設計,更獲得2019 Best Design Awards銀獎。

「Nest by PUN」是近期最熱門的前衛藝術酒吧,主理人Lester以「琥珀蜂巢」為題,從藝術、香氣、故事與調酒,以五感體驗為靈感出發,更與亞洲區最完整的琥珀收藏家黃億人AMBER BOY老師合作,他的藏品更曾受到《侏羅紀公園》相中成為電影道具,當時成為空間設計中的亮點,結合美好調酒,打造出絕佳的品飲體驗。這次攜手「StrangeLove」,全面地從自然與藝術出發。結合現代藝術、品牌烈酒與時髦氣泡飲,以藝術家作品與調酒。創作了四款專屬飲品。

「 Nest by PUN x StrangeLove」為本屆ART TAIPEI創作的四款專屬藝術雞尾酒都富有玄機,包括「閃閃發亮的氣泡」、「某山」、「蜻蜓」及「切葉蟻」,皆以和藝術家作品同名為題創作。首款飲品,便以在世界頂尖畫廊Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin柏林據點首位展出華人藝術家范楊宗作品入題,以色彩輕快、無拘無束的風格為名,便以其最著名的泳池系列「閃閃發亮的氣泡」作為開場。

而第二款則以東方書法與西歐後現代解構概念聞名,提出「以山為名,探索未知」的郭志宏作品「某山」入題,創作出風格內斂又充滿想像空間的調酒。最後二款則是知名的琥珀收藏家的兩個收藏作品「蜻蜓」及「切葉蟻」入題,呼應了「Nest by PUN」與「StrangeLove」一直以來的自然創作主軸。專屬VIP室則是也有VALS in the air及VALS lemonade等兩款酒精及無酒精飲品可供選擇。

ART TAIPEI 今年圍繞7個國家地區,超過130間畫廊展出,以永續生態、綠色展會為目標開展,可以說是歷年最大的展位面積,還有諸多豐富藝術家作品。

