「StrangeLove」以普普藝術的玩心，設計出充滿活力的包裝設計。(芳時品味提供／陳韻萍合成)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

隱身台北大安區的藝屬酒吧「Nest by PUN」，主理人Lester以「琥珀蜂巢」為題，從藝術、香氣、故事與調酒，以五感體驗為靈感出發，打造出獨特的品飲體驗。(Nest by PUN提供)

藝家范揚宗泳池系列-閃閃發亮的氣泡（Swimming Pool Series-Sparkly Bubbles，2013）。(芳時品味提供)

年度亞洲藝術盛「ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會」21日起一連4天在台北世貿一館盛大開展，不僅有諸多豐富藝術家作品，展場內的餐飲也是一時之選。來自澳洲的低卡精釀氣泡飲料品牌「StrangeLove」，與隱身台北大安區的藝術酒吧「Nest by PUN」攜手合作，雙方以「Nest by PUN x StrangeLove」入展，結合藝術、視覺與味蕾的清新感受，創造豐富多彩的全新飲品。

致力於永續農法，來自澳洲的「StrangeLove」兩對主理人夫婦，協同3位地方小農、2位餐廳主廚及4位研發專家，試驗12年，終於完成了市場上唯一純素食、零防腐劑、純天然的超低卡精釀氣泡飲，風味調性完整的Mocktail（無酒精雞尾酒）。其瓶身搞怪多樣，致敬1960年代的美學設計，以普普藝術的玩心，以經典的「班戴點」，設計出充滿活力的包裝設計，更獲得2019 Best Design Awards銀獎。

「Nest by PUN」是近期最熱門的前衛藝術酒吧，主理人Lester以「琥珀蜂巢」為題，從藝術、香氣、故事與調酒，以五感體驗為靈感出發，更與亞洲區最完整的琥珀收藏家黃億人AMBER BOY老師合作，他的藏品更曾受到《侏羅紀公園》相中成為電影道具，當時成為空間設計中的亮點，結合美好調酒，打造出絕佳的品飲體驗。這次攜手「StrangeLove」，全面地從自然與藝術出發。結合現代藝術、品牌烈酒與時髦氣泡飲，以藝術家作品與調酒。創作了四款專屬飲品。

「 Nest by PUN x StrangeLove」為本屆ART TAIPEI創作的四款專屬藝術雞尾酒都富有玄機，包括「閃閃發亮的氣泡」、「某山」、「蜻蜓」及「切葉蟻」，皆以和藝術家作品同名為題創作。首款飲品，便以在世界頂尖畫廊Galerie EIGEN ＋ ART Leipzig／Berlin柏林據點首位展出華人藝術家范楊宗作品入題，以色彩輕快、無拘無束的風格為名，便以其最著名的泳池系列「閃閃發亮的氣泡」作為開場。

而第二款則以東方書法與西歐後現代解構概念聞名，提出「以山為名，探索未知」的郭志宏作品「某山」入題，創作出風格內斂又充滿想像空間的調酒。最後二款則是知名的琥珀收藏家的兩個收藏作品「蜻蜓」及「切葉蟻」入題，呼應了「Nest by PUN」與「StrangeLove」一直以來的自然創作主軸。專屬VIP室則是也有VALS in the air及VALS lemonade等兩款酒精及無酒精飲品可供選擇。

ART TAIPEI 今年圍繞7個國家地區，超過130間畫廊展出，以永續生態、綠色展會為目標開展，可以說是歷年最大的展位面積，還有諸多豐富藝術家作品。

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