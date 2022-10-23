中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山表示，骨鬆已經成為國人不可不慎防的慢性病。（中華民國骨質疏鬆症學會提供）

在台灣，骨鬆不僅是65歲以上老人的常見慢性病，髖部骨折發生率更是亞洲區第一，由於骨質流失沒有徵兆，大多數患者都是在骨折之後才知道自己已罹患骨鬆，因此也常被稱為無聲的疾病。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山提醒，根據國際骨質疏鬆症基金會（International Osteoporosis Foundation，IOF）的統計，髖部骨折後一年內，死亡率高達20％～24％，相較許多常見癌症都來得高，唯有落實「骨鬆早篩檢、骨折不出現」，才能真正防治骨鬆性骨折於未然。

黃兆山表示，曾有一名55歲女性患者，沒有任何患病徵兆，進行檢測後竟確診骨鬆，但並未積極接受藥物治療，沒想到不久後在家中浴室跌倒竟導致髖部骨折，不只生活品質受到影響，還差點就面臨嚴重失能風險。

黃兆山指出，要評估生活上是否有骨鬆風險因子，包括是否服用類固醇超過三個月、體重是否不正常減輕、是否抽菸喝酒、是否比年輕矮4公分以上等，只要符合其中一項就代表罹患骨鬆的風險較高，建議進一步使用雙能量X光吸光式測定儀(DXA)來進行測定DXA骨密度檢測。

而該名55歲女病患，進行DXA檢測後竟發現骨密度T值小於-2.5確診骨鬆，因此黃兆山提醒，骨骼健康至關重要，骨鬆治療刻不容緩，若檢查後骨密度偏低，可與主治醫師討論積極治療的方案，以免後續導致骨折造成更大傷害。

黃兆山說，目前國內針對骨鬆的治療藥物相當多元，可分為抗流失類藥物、促骨生成類藥物，以及混合型三類，口服到針劑皆有藥物可以選擇，骨鬆患者建議需持續接受藥物治療，維持骨密度降低骨折發生率更是重要。治療如中斷或延遲，將造成骨質流失、骨折風險上升，患者切勿自行停藥。