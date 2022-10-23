邁入第7屆的國內單車年度盛會2022時代騎輪節，23日清晨於市府府前廣場熱鬧開騎，活動號召超過5200名車友力挺台中自行車運動。

這次活動台中市政府運動局局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，除了感謝主辦單位舉辦活動，也為所有車友加油打氣，鼓勵市民朋友養成運動的好習慣，繼續帶動城市運動風氣，李昱叡並提到，市長重視城市運動發展，2022時代騎輪節已成功成為每年車友期待參與的盛事，自舉行至今，已累積吸引超過3萬名車友、30個國家的國際車友參加，今年活動路線達103.5公里，以市府府前廣場作為起終點，路線串聯台中市知名景點，讓車友在挑戰自我的同時，一邊欣賞台中市山海屯區面貌，盡享城市風光。

台中市政府運動局指出，時代騎輪節也列為2022年運動i台灣2.0專案計畫，顯見台中市推廣自由車成績有目共睹，打造自行車成為地方特色運動已深獲肯定，期望透過此類大型活動舉行，持續推動運動產業發展，今日活動主辦單位現場也設有單車品牌活動、除提供表演外，更設有自行車試騎體驗、簡易維修、遊戲同樂等活動，歡迎各位喜愛單車運動的市民朋友一同來參與台中市單車界的年度盛會，並落實減塑與杯具減量措施，降低使用一次性用品，減少城市碳排放量，符合聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」理念。

台中市長期推展自由車運動，在硬體設備、人才培育皆發展有成，場館部分已重新整建台中市自由車場，是全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，今年更啟用車場夜間照明設備，提供選手更優質的競賽場地，也成功舉行全國自由車錦標賽等全國賽，盼透過硬、軟體兼併發展，全面打造台中市運動風氣。