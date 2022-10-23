發現孩子的媽又下海賺皮肉錢怎麼辦？一名人夫4年前娶了從事賣淫的妻子，婚後妻子在家帶小孩，家中經濟不差，有2間房產，除了家用外還會給妻子每月5萬元零用錢，但孩子上學後妻子無聊想找工作打發時間，竟重操舊業，讓人夫非常痛苦，上網求助。

這名男網友日前在臉書私密社團「靠北婚姻－社團討論區」透露，今年33歲，是月營收400萬的自營商，家境不錯，媽媽名下有2間房產，婆媳各住一間並未同住。而32歲的妻子是陸籍，當年是以自由行的名義來台下賣淫，月入50萬以上，他是恩客之一，之後兩人墜入情網閃婚，結婚4年育有一子，之後妻子都在家帶孩子，原PO也每月給她5萬元零用錢。

原PO表示，妻子一直想要擁有自己的房子，於是把大陸資產帶來台灣，付了190萬在重劃區買下一坪64萬的預售屋，現在孩子上學後她在家無聊想找工作打發時間，到紓壓養生館工作，但做2個月妻子就嫌累想重操舊業，妻子說「做個兩年之後就能換更大的房子了，要趁現在還年輕趕快去賺皮肉錢 」，還說重操舊業後會分5萬給原PO，這樣他來回算賺10萬，但原PO果斷拒絕。

沒想到，原PO最近發現妻子上班的包包裡有一大包保險套，KY（潤滑劑），跟一次性牙刷組合，就知道妻子早就已經重操舊業了，只是現在想換到客源更多，抽成更高的店而已。知道妻子又下海後，原PO崩潰想離婚，但自己從小單親，希望兒子能有完整的家，「我又不想娶婊做妻，又讓妻做婊」，很迷網是要妥協，還是要打離婚官司。

對此，網友紛紛留言：「我到底看了什麼」、「一個是願意娶妓女，一個是結了婚還要回去當妓女，是我太保守嗎，覺得很像演八點檔的戲」、「哇，5萬零用錢還不滿足，這是什麼世界呀…」、「月收入50萬！好強大喔！一次三千每天都要六、七個欸，這麼高強度的健身也可以」，還有人表示「怪自己暈。她就是那個世界的人了。改不了快分開」、「你繼續下去這扭曲的婚姻，對孩子根本沒幫助，離婚不是罪。」