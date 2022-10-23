前高雄市長韓國瑜近期復出，全台走透透為國民黨候選人輔選，儼再度掀起「韓流」，昨(23)日更剛好與被視為藍營最強母雞的新北市長侯友宜一南一北造勢輔選，對於認為是分進合擊，還是尬場，侯友宜表示，面對選舉大家都是眾志成城、同心齊力，希望能讓仍讓理想的候選人當選。

侯友宜表示，選舉過程當中朋友都是團結一起，不管是黨內還是黨外的朋友都很熟悉，面對選舉大家都是眾志成城、同心齊力，希望心目中的理想候選人能夠當選；至於近期是否會跟韓國瑜同台，侯友宜則未鬆口，僅說「在過程當中，我一定會團結面對所有挑戰」。

另外，侯友宜是否會在2024投入總統選舉，外界始終對此感到好奇，今天侯友宜在被問及此事時，他仍強調，最重要的還是好好的把握當下，自己現在在選2022的新北市長，好好的努力拚市政以外，這過程中扮演好我自己角色，好好把握當下，努力認真做事。