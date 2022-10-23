蔡英文總統本月第3度來到嘉義縣，全力為嘉義縣長翁章梁、朴子市長候選人涂建軒拉票、催票。（民進黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

爭取連任的嘉義縣長翁章梁今與民進黨籍朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立。（呂妍庭攝）

爭取連任的嘉義縣長翁章梁今與民進黨籍朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立，現場湧進3500人。（呂妍庭攝）

爭取連任的嘉義縣長翁章梁今與民進黨籍朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立，現場湧進3500人。（呂妍庭攝）

爭取連任的嘉義縣長翁章梁今與民進黨籍朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立，蔡英文總統本月第3度來到嘉義縣，全力為翁章梁、國嘉隊拉票、催票，指選戰剩34天，拜託大家一定要團結，支持進步價值、支持國嘉隊，讓民進黨提名所有候選人都過關，拚全台第一。

蔡英文指出，2001年民進黨在嘉義縣開始執政，由立委陳明文、前縣長張花冠打下好的基礎，近4年來翁章梁當縣長，也拚出好成績，為嘉義縣帶來3個方面的進步，一是產業大發展，嘉義縣已經從農業縣變農工大縣，無人機更是未來發展重點，指翁章梁很骨力向中央爭取嘉義科學園區，尤其翁任內，企業對嘉縣的大型投資已超過1億元以上，代表很多企業看好嘉縣發展，這就是「農工大縣，正在實現」。

蔡英文說，第二個進步就是嘉義農業更升級，指翁做過農委會副主委，以「嘉義優鮮」標章，替嘉縣農產品打出品牌、賣至全世界，並爭取茶葉改良場總場遷至嘉義，另農委會也補助朴子現代化屠宰場，未來嘉義的豬肉可以跟國際接軌、外銷到全世界，至於第三個進步，就是愈來愈多人來嘉義觀光。

蔡英文說，三個進步不只是讓嘉義人感到光榮、有感，也創造很多好頭路，讓少年人回故鄉打拚、陪伴長輩，強調為嘉義縣的發展，翁章梁很用心、認真打拚，大家一定要支持翁章梁連任。

蔡英文呼籲，只要民進黨團結，她有信心，嘉義縣所有候選人都會當選，大家跟翁章梁一起實現農工大縣，另18歲公民權投票同樣重要，指這次18歲公民權案要過，比她當選總統還困難，2020年，我當選得票數是817萬票，這次需要965萬票，拜託大家一定要投「同意」票。

今翁章梁在鑼鼓陣中，帶領涂建軒大進場，現場3500位鄉親給予熱烈回應，展現勢在必得的勝選氣勢，隨後雲嘉嘉投總督導陳明文、立法委員蔡易餘、羅致政，輪流為翁章梁、涂建軒站台、助講，三人在助講結束後，分別贈予包子、肉粽、菜頭、蔥蒜，希望為翁章梁、涂建軒帶來好彩頭，分別在年底大選連任成功、高票當選。