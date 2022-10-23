首度升級全馬的2022長榮航空城市觀光馬拉松今天在總統府前盛大開跑，現場超過兩萬名跑者熱情參與。（長榮提供）

長榮航空董事長林寶水(右二)、總經理孫嘉明(右一)、發言人陳耀銘(左二)及協理王振興(左一)出席2022長榮航空城市觀光馬拉松。（長榮提供）

好壯觀！「2022長榮航空城市觀光馬拉松」今(23)日於總統府前廣場盛大開跑，由長榮航空孫嘉明總經理邀請臺北市政府體育局局長李再立、交通部觀光局國際組組長黃勢芳、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz、日本青森縣企劃政策部交通政策課課長奥田昌範等多位貴賓共同鳴槍，為首屆加入全程馬拉松的賽事揭開序幕，現場超過兩萬名跑者熱情開跑。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，這代表長榮航空跟跑者都一起準備好了，希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

長榮航空城市觀光馬拉松今年賽事相當精采，長跑好手曹純玉、謝千鶴順利完成四連后冠，分別跑出1小時15分16秒及37分02秒的成績，衛冕女子10公里組及21公里組的冠軍。2020年因傷未參賽的周庭印此次強勢回歸，以2小時29分01秒的成績不負眾望拿下男子全程馬拉松組冠軍寶座。另外，為鼓勵青少年跑者挑戰自我，長榮航空於今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，幼苗男子組的優勝者鄭惟仁年僅15歲，且跑出36分59秒的成績居總排名第8，未來邁向國手之路值得期待。

長榮航空城市觀光馬拉松完賽禮總是令人激賞，為了迎接首屆「全馬」盛會，長榮航空於終點提供全馬跑者「完賽連帽斗篷」，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標；此外，還有餐點美味及營養並重，由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，以及多達十項以上的豐厚禮物，讓跑者滿載而歸。

此外，最讓參賽者期待的機票大獎，長榮航空今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3000元旅遊金供跑者抽獎，另外，每位跑者參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋，以及國際線機票折扣碼、樂e購專館8折等超多優惠，讓跑者可以好好的規劃久違的出國旅遊。

日本青森縣廳為了重啟當地的觀光市場，特別從日本空運來台數千顆青森蘋果，加碼致贈予各組第一名優勝跑者一大盒的青森蘋果，長榮航空於現場加碼舉辦拍照打卡即贈青森蘋果的活動，邀請大家一起赴日旅遊。

長榮航空舉辦城市觀光馬拉松之餘，也不忘宣導企業永續的精神，持續朝2050年淨零碳排的目標努力，包括推行無紙化數位服務，跑者可於官網直接查詢及下載成績證明、使用保時捷電動車作為大會前導車，以及賽事補給站全數使用中華紙漿超環保非塑食安用紙杯，本次賽事活動所採用的環保措施項目，換算約減少7.5噸的二氧化碳排放，相當於近22.6萬顆樹每日吸收量；同時，長榮航空也邀請社團法人臺灣捐好好捐協會於賽前報到處設立裝備回收站，鼓勵選手捐贈裝備及物資，將物品回收再利用。

長榮航空善盡企業社會責任，每年馬拉松賽事都會提撥部分報名費投入關懷與照顧弱勢團體，今年將捐贈新台幣120萬予財團法人高雄市耕馨身心關懷協會，期盼可以拋磚引玉，邀請各位一同響應社會公益。

長榮航空自2018年舉辦馬拉松以來即獲得許多單位鼎力相助，包含教育部體育署、交通部觀光局、臺北市政府、Nike、中華民國路跑協會及中華民國文化休閒運動協會，讓今年賽事得以升級成全程馬拉松。長榮航空除了感謝各位跑者們的盛情參與，也邀請跑者2023年10月22日一起在總統府前廣場再次起跑，用雙腳感受城市之美，將台北推向世界。