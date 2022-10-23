大陸生態環境部日前通報今年前3季全大陸的環境空氣品質狀況，在全國339個地級及以上城市平均空氣品質優良天數比例為85.7％，年減幅1.1個百分點。其中PM2.5（細顆粒物）平均濃度為27微克／立方公尺、較上年同期下降3.6％；PM10平均濃度為48微克／立方公尺、年減5.9％；臭氧平均濃度149微克／立方公尺、年增4.9％；二氧化硫平均濃度8微克／立方公尺、較上年同期下降11.1％。

從各地區來看，京津冀及周邊地區「2＋26」城市平均優良天數比例為63.8％，較上年同期下降0.7個百分點；PM2.5濃度為39微克／立方公尺，較上年同期下降2.5％。

而長三角地區41個城市平均空氣品質優良天數比例為80.5％，較上年同期下降5.5個百分點；PM2.5平均濃度為29微克／立方公尺，較上年同期上升3.6％。

至於汾渭平原11個城市平均空氣品質優良天數比例為64.6％，較上年同期下降3.4個百分點；PM2.5平均濃度為41微克／立方公尺，較上年同期上升7.9％；臭氧平均濃度為174微克／立方公尺，較上年同期下降1.7％。

根據《人民日報》報導，在168個重點城市中，以海口、拉薩和舟山市等城市空氣品質相對較好；渭南、荊州和駐馬店市等城市空氣品質相對較差。張家口、貴陽和昆明市等城市空氣品質變化情況相對較好；荊州、渭南和駐馬店市等城市空氣品質變化情況相對較差。