KCP with SIX triples



60% from deep pic.twitter.com/n2ovx27TQK — Denver Nuggets (@nuggets) October 23, 2022

逐漸展現上季年度MVP應有身手的金塊「小丑」約基奇，23日在金塊主場開幕戰，貢獻19分、16籃板及13助攻的大三元數據，另有1抄截、1火鍋，幫助金塊有驚無險以122比117氣走雷霆，拿下本季第2勝(1敗)，雷霆則是吞下開季2連敗。

不過金塊並未如同賽前預期一樣輕取本季早已準備擺爛的雷霆，打到最後22.8秒，阿隆戈登兩罰中1幫助金塊取得5分領先，沒想到吉迪馬上完成三分打，雙方只差2分，幸好賈瑪莫瑞最後9.7秒兩罰俱中，亞歷山大搶投三分不進宣告雷霆落敗。

靠著約基奇穿針引線，金塊先發5人得分全都上雙，麥克波特攻下全隊最高22分，波普投進6顆三分球，也有21分進帳，賈瑪莫瑞16分、5助攻與4籃板，阿隆戈登11分、10籃板及3火鍋，就連替補前鋒傑夫格林也有14分。

雷霆以亞歷山大28分最高，另有7助攻、3籃板，吉迪19分、12籃板及6助攻，穆斯卡拉18分，托特與曼恩各有13分，羅賓生厄爾10分，雷霆新球季才剛開打就傷兵連連，除了今年榜眼霍姆格倫提前本季報銷，傑倫威廉斯也因眼傷缺陣。