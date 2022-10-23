擔心台北可能再度降下豪雨，台北市長柯文哲取消南下輔選行程，對此民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，柯文哲已從上次豪雨得到教訓，先前SOP的說法也不攻自破。對城市博覽會遭議員爆料預算規避監督，陳時中也質疑為何需要花那麼多錢，柯市府有責任說清楚。

尼莎颱風上周帶來豪雨，造成台北多處淹水、土石滑落等災情，柯文哲當時跑到台中、南投輔選被罵翻，他之後受訪時表示有SOP，市長不一定要在，並稱勘災是作秀。氣象局昨天再度預警熱低壓外圍環流來襲，將為台北帶來豪雨，柯文哲也決定取消南下輔選行程。

對此，陳時中認為，柯文哲是得到教訓，說「有SOP，市長不用在」這講法也不攻自破。對於SOP，大家都知道訂定相關規則後就要有人遵守、督導，若有問題就必須要有決策單位做決定，整體一套施政都是如此，不是說有了SOP，市長就可以不在，這種講法是說不過去的。

北市府日前舉辦台北城市博覽會，為編列預算動支二備金，有議員踢爆，北市府除了花光近9000萬元，還另外動用各局處預算及一備金1262萬元，連萬大線預算、平均地權基金、停管基金都不放過，擺明刻意迴避監督。

對此，陳時中表示，規避這樣決議是一回事，跟市民說明清楚要更重要，他會要求柯市府要把預算講清楚，為什麼一個博覽會，短短幾天，參與的人員也不是那麼多，需要花到那麼多的錢？「我不是說一定不行，但市府有責任把它說清楚」。