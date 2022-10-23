1輛轎車日前停等紅燈時，因佔用左轉專用道而往前開，試圖讓行後方車，但卻也佔用斑馬線且違規越線，駕駛後來路中倒退，沒想到綠燈時卻忘記車子是「倒車檔」，突然向後衝一小段，讓後方駕駛嚇壞；影片曝光，不少網友卻認為後方另一輛在左轉道的轎車，綠燈後竟直行，反而引來更多砲火。

該網友在臉書「爆料公社」分享影片，1輛銀色轎車在路口停等紅燈時，因佔用左轉車道而往右前方開、超出停等線，後來又因停的位置在斑馬線上，阻擋行人通行，駕駛又「後退」一小段距離，沒想到等到路口號誌變為綠燈時，駕駛疑似忘了將「倒車檔」調整為一般直行檔位，導致轎車當場向後再開了一小段。

影片中，該車駕駛先往前開，車身完全壓在斑馬線上，於是又往後開一小段，退到後輪壓到機車停等區的前緣，沒想到綠燈一亮，轎車突猛然後退一小段，之後才趕緊往前，讓後方駕駛全嚇一跳，原PO笑說「看到綠燈，還掛在倒檔時，我當時真的是害怕極了」。

其他網友留言「地上就寫越線受罰還敢超過也是蠻屌的」、「越線受罰！直接送他紅包吧」、「這種出事了還會怪車子暴衝」、「地上的字是僅供參考嗎」、「直接檢舉危險駕駛」不過也有網友說該左轉道的車最後竟直行，「結果FIT也是違規直走」、「這裡是南崁，這條路有一堆白癡都會佔用者左轉道不轉 就是要等直行」、「好笑，白車也沒要左轉」。