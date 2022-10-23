牆壁都在「冒汗」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

天花板水珠多到滴下來。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭近日連續豪雨，潮溼的天氣連宜蘭人都受不了！這2日吹南風，1名網友在臉書PO文表示，終於弄明白什麼叫「潮到出水」，引發不少網友共鳴，無奈指牆壁、地面都「流汗」了；宜蘭氣象站說明，吹南風室外溫度變高、水氣夠，就會產生返潮現象，建議關窗戶、開冷氣、電風扇，就能讓室內舒服、乾爽。

1名網友在臉書社團PO文，表示在宜蘭的第一個冬天就被狠狠的上了一課！終於明白什麼叫「潮到出水」，趕緊去商場買除濕機，指除濕機開了8小時後，溼度好不容易從99％降到93％，不少網友歪樓說，開8小時溼度降6％，求品牌，笑說讓人不想買；還有網友說，「3月雨有來的話，潮到你不要不要的」。

另，也有網友PO文說，整個地板返潮，連牆壁都冒汗，有什麼方法可以快速的讓地乾、牆乾，指第一次覺得房子冒汗嚴重，住4年這次真的好潮濕，表示除濕機開著依然無解；有經驗的在地人紛紛建議，開冷氣跟電風扇，窗戶一定要關起來，或者再加除濕機，很快就乾了。

還有網友無奈表示，「只能說…習慣就好，這可是宜蘭特產之一」、「真的潮溼到一個地上黏黏滴！混不舒服…身體也跟著潮溼了」、「宜蘭的必需特產，配備除濕機（最好吸水牆）加電扇」、「根本室內淹水」等，多數人直呼這次返潮真的太嚴重了。

宜蘭氣象站說明，前幾天宜蘭的溫度較低，這2天吹南風溫度突然上升，加上溼氣也夠，暖溼空氣吹到室內，碰到溫度低的物品、牆壁、地面等，就產生水氣、返潮現象；建議可開電風扇、冷氣，讓室內通風、舒服一點；這是室內外溫度變化的關係，一定要關窗戶，開窗戶無法降低室內空氣溼度，會造成反效果。