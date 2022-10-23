年底九合一選舉進入白熱化，民眾黨台北市8名市議員候選人力拚「八仙過海」，其中士林北投選區提名學姊黃瀞瑩、陳思宇，是否能成功配票成勝選關鍵，今日陳思宇競選總部成立，但民眾黨主席柯文哲缺席，僅無黨籍台北市長候選人黃珊珊擔任母雞力挺，對此陳思宇表示，只要黃珊珊得票超過20％，加上大家盡力平均（選票），自己與黃瀞瑩兩席都會上。

黃珊珊今上午出席陳思宇的競選總部成立大會，強調看到陳思宇一路跟在其父親、台北市議員陳建銘身旁，就知道陳思宇是刻苦耐勞，願意為民眾付出的人，希望大家全力支持陳思宇，讓民眾黨的市議員皆能順利檔選。

而陳思宇被問及今日競總成立，但是柯文哲、民眾黨秘書長謝立功以及其他小雞皆未到場，相較於之前同選區候選人黃瀞瑩的排場，相對冷清？陳思宇表示，今天有黃珊珊以及民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立法委員張其祿陪同，並不會冷清。

陳思宇強調，柯市長有表達很想來，但因為要跟日本連線故缺席，而謝立功則到中南部輔選，雖然沒到但心都在一起，陳思宇也表示，離選舉還有30幾天，士林北投與大安文山都各有兩位候選人，希望選民都可以用智慧讓兩位候選人都當選。

陳思宇說，黃瀞瑩確實是知名度相當高的政治明星，在前段班，而自己在落選邊緣，至於民眾黨內是否已在醞釀棄陳思宇保黃瀞瑩，陳表示，棄保沒有出息，依照黃珊珊得票超過20％，加上大家盡力平均選票，兩席都會上，希望士北選民有智慧。

黃珊珊也表示，爭取台北市民認同是最重要的事，這次選舉不是藍綠問題是能力問題，希望各個選區優秀的候選人都能進到市議會。