金鐘57戲劇類頒獎典禮，已於昨(22)日在國父紀念館盛大落幕，本次戲劇類女主角獎是近年競爭最激烈的死亡組別，集結大咖女星林心如、楊謹華等人競爭，最終由劇場出身的謝盈萱摘下后冠。其中曾出演台8《炮仔聲》翻紅的范辰菲，本次也以《國際橋牌社2》入圍，儘管未獲獎，仍心有感觸寫下感言，句句肺腑。

范辰菲今(23日)特意在金鐘獎結束後的深夜寫下感言，「第一次入圍，坐在第一排，想把這好多的第一次通通記起來。許多的感動，也許多的提醒，告訴自己，看見今晚的動人風景，可以有更多勇氣前行。」也感激其他角逐女主角的入圍者「謝謝一同入圍的前輩們，妳們的才華閃閃發光，那些光芒會是我一輩子的學習。」

范辰菲也感性提到3次不放棄：「現在的環境真的很不容易，但也是因為我們每個人的『不放棄』，才能不斷向前，走到這裡。我們的影視業，也是由許多前人後進的『不放棄』，一點一滴成為現在的風景。我也希望，將來有更多『不放棄』的精神，守護我們拍攝環境的安全，讓我們能心無畏懼，產出更多屬於這片土地的作品。」

最後，她也發表演戲多年的感言：「我想謝謝自己，謝謝自己沒有放棄，就算遇到困難，就算走得很慢，也都沒有停下來。」星友和粉絲見此都被的真摯情緒動容，擔任57金鐘紅毯的主持人楊小黎就誇說：「寶貝，妳昨天超美」，粉絲們則寫下鼓勵：「有機會參與盛典就是一種榮耀」、「都會成為養份滋長前進的動力」、「昨天從紅毯到第一排，妳都非常閃耀亮眼！」、「未來的妳會更閃亮～～很替妳開心」。