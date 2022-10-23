2022長榮航空城市觀光馬拉松23日在總統府前廣場起跑，國內長跑女將謝千鶴、曹純玉各自在女子10公里、21公里完成4連后，男子好手周庭印，在2020年因傷未參賽、本屆強勢回歸，以2小時29分01秒的成績，不負眾望拿下男子全程馬拉松組冠軍寶座。

謝千鶴周五結束在宜蘭的全國國田徑錦標賽就回到台北備戰長榮馬，以37分02秒在10公里勇奪女子組總排名第1，她透露，受到新冠肺炎疫情，終於可以再看到大規模路跑賽事在台灣舉辦，心情相當開心，自己又是長榮航空贊助選首，很想衝出好成績，能夠守住冠軍也算是達成賽前目標。

曹純玉則以1小時15分16秒在21公里女子組總排名獲得第1，賽後表示，倒是沒多想連霸這件事，主要還是在調整，為後續賽事做準備，在上坡路段速度略掉下來，成績沒有達到自己預設的74分鐘內，讓她有點遺憾。

2022長榮航空城市觀光馬拉松現場超過2萬名跑者參與，在工作人員幫忙下，接駁車安排挺順暢，讓大家可以開開心心享受路跑的快樂，長榮航空總經理孫嘉明表示：「長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，這代表長榮航空跟跑者都一起準備好了！我們希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。」

為了鼓勵青少年跑者挑戰自我，長榮航空於今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，幼苗男子組的優勝者鄭惟仁年僅15歲，且跑出36分59秒的成績居總排名第8。

長榮航空城市觀光馬拉松現場也有相當多周邊活動，終點提供全馬跑者「完賽連帽斗篷」，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標，還有餐點美味及營養並重，由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，以及多達十項以上的豐厚禮物，讓跑者滿載而歸。

最讓參賽者期待的機票大獎，長榮航空今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，同時邀請長汎假期提供10名新台幣3000元旅遊金供跑者抽獎，每位跑者參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋，以及國際線機票折扣碼、樂e購專館8折等超多優惠，讓跑者可以再解封後好好規劃久違的出國旅遊。

另外，日本青森縣廳為了重啟當地的觀光市場，特別從日本空運來台數千顆青森蘋果，加碼致贈予各組第一名優勝跑者一大盒的青森蘋果，長榮航空於現場加碼舉辦拍照打卡即贈青森蘋果的活動，邀請大家一起赴日旅遊。

2022長榮航空城市觀光馬拉松半程馬拉松女子組冠軍曹純玉。（大會提供）