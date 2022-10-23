林佳龍和市民一同熱身。（李奇叡攝）

永和區區長陳怡君致詞。（李奇叡攝）

在地國民黨立委林德福、議員連斐璠團隊、議員陳鴻源也都到場共襄盛舉。（李奇叡攝）

林佳龍和運動民眾互動。（李奇叡攝）

藍綠分成兩邊，站在一起和市民打招呼，氣氛十分融洽。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今早7時50分抵達新北市永和區福和橋下，參與「第 50 屆永和人人健行活動」，和現場運動民眾搏感情，他也再度重申運動局政見，盼推廣全民體育、國際競技，並透露經過教育部長潘文忠協調，攀岩原則上會納入全運會。

林佳龍今在永和登山會會長黃楩楠、議員羅文崇、議員候選人許昭興、張嘉玲陪同下，和市民一同熱身並參與健行。

除了綠營，永和區區長陳怡君、在地國民黨立委林德福、議員連斐璠團隊、議員陳鴻源也都到場共襄盛舉。

陳怡君說，雖然昨天下了很大的雨，下午、晚上都出現豪雨的狀況，有里長擔心健行無法舉行，但公所打包票只要市民想要，就會如期舉辦，所以今天老天爺應和大家的需求，天氣很好適合健行，也非常感謝登山社安排這樣的活動，讓永和充分運用優勢辦理健行，也呼應新北市長侯友宜安居樂業的理念。

林佳龍說，新北市有山有海、有廣大腹地，市民健康非常重要，希望新北未來能成立運動局。

林佳龍指出，自己受到永和體育會、登山會、獅子會之邀來參加這次健行活動，而這個活動已經辦了50年，真的很棒，鼓勵大家多多運動，不僅身體健康，也可以帶來更快樂的人生。

林佳龍指出，新北市有400萬人口，應投入更多人力、預算成立新運動局，推廣全民體育、國際競技，帶動首都圈運動風氣，以及運動產業發展，他過去擔任台中市長時就成立，在交通部長任內也推動觀光活動。

林佳龍說，上個月赴中和體驗攀岩，今天到永和健行，是受到地方喜愛運動的人士建議，盼教育部能將攀岩活動列入全國運動會跟全民運動會的項目中，也要感謝潘文忠已經出面協調，原則上會納入全運會、全民運的項目。