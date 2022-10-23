中共20屆一中全會今日上午登場，選出習近平（中共總書記、中央軍委主席）、李強（擬出任大陸總理）、趙樂際（擬兼任大陸全國政協主席）、王滬寧（擬兼任大陸全國人大委員長）、蔡奇（擬出任中央書記第一書記）、丁薛祥（擬出任大陸常務副總理）、李希（擬出任中紀委書記）為中共中央政治局常委，領導中共未來5年發展。而一中全會閉幕後，新一屆中央政治局常委將與中外記者見面；屆時中共總書記習近平等7名政治局常委所組成的新一屆領導班子也將正式亮相。

一中全會通常召開一天。會議由中央委員選舉產生中共中央領導機構成員：中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據中央政治局常務委員會的提名，通過中央書記處成員，決定中央軍事委員會組成人員；批准第二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議選舉產生的書記、副書記和常務委員會委員人選。

中共政治局常委排名歷來備受外界關注，反映黨內權力重點所在。習近平親信之一的李強則可望出任大陸國務院總理。趙樂際則擬兼任大陸全國政協主席一職。

擁有三朝國師之稱的王滬寧，擬兼任大陸全國人大委員長。蔡奇則可望接替王滬寧，出任中央書記處第一書記，分管意識形態與宣傳。丁薛祥則可望兼任大陸常務副總理。至於李希則出任中紀委書記，黨管全黨紀律，延續趙樂際打貪反腐的工作。