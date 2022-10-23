立法院長游錫堃今受邀出席中醫師公會全聯會第12屆第1次會員代表大會，他致詞除感謝疫情這2年多來，中醫師的無私奉獻，讓台灣在在這場戰役終於看到戰勝的曙光，隨即話鋒一轉，表示中國對台灣侵犯意圖愈來愈明顯，加上外媒認為台灣防衛意志薄弱，就是中共敢侵犯台灣的原因，籲大家要有防衛意志以及支持18歲公民權複決，讓它在年底能過關。

游錫堃說，全世界國際局勢不好，尤其俄羅斯入侵烏克蘭持續迄今已8個月，期間國際局勢有很大的改變，中共20大後，包括美國與許多民主國家，都對中共感到應要「特別注意」，因為他們對台灣侵犯意圖愈來愈明顯。

游錫堃表示，中國的霸權崛起會危害威脅到印太地區與全世界，在這種情形下，全球民主版圖有縮小跡象，而台灣的民主全世界愈來愈看得見，所以很多先進國家國會議員都來台灣參訪，從2年前捷克參議院議長維特齊來台後，今年8月美國眾議院議長裴洛西也訪台，接下來還有很多國外國會議員要來，他「應接不暇」。

游錫堃認為，這代表台灣的民主自由人權被國際看見，大家越來越重視台灣，想保護台灣，但在國際在給我們資源幫忙的同時，我們本身的防衛意志也要看得見，「雖然我已有年紀了，未來到戰場機會很小，但我們至少要表達防衛意志」，年輕人也要加強防衛意志，保衛台灣。

同場出席的衛福部長薛瑞元則說，現在大部分中藥材都來自中國大陸，在中國對台灣不友善狀況下，政府在國際醫療也推動新南向政策，現在已跟越南、菲律賓尋求合作計畫，農委會也會加入，期待未來中醫界也加入一起推動，這是我們努力的方向。