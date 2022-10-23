雲林縣府社會處的歲月聊天室據點日前完工啟用，這間是「祕密諮商室」。（雲林縣政府提供）

台灣中高齡女性人口數每年平均成長2.26％，雲林縣是3.28％，顯示雲林縣中高齡女性人口增加速度比全台高，縣府為促進社會大眾對更年期、中高齡女性身心健康等議題的關注，在社會處1樓打造「歲月療天室」據點，讓高齡女性能吐露心聲。

衛生福利部社會及家庭署指出，台灣因男女性平均壽命相差6歲以上，獨居喪偶中高齡婦女較男性多，農村的中高齡婦女因民風保守、資源不足，處境更是辛苦。社家署因此攜手雲林政府社會局，針對獨居、喪偶、空巢期的雲林中高齡婦女規畫一系列心理健康服務，其中之一是成立歲月聊天室據點。

社會處表示，以生命週期觀點而言，中高齡是進入高齡階段的重要準備期，女性們由於更年期變化，身心更需轉變調適，若有較好的生命整合經驗及身心理準備，是邁向美好老年階段的關鍵。

世界更年期醫學會選定10月18日為「世界更年期關懷日」，促進社會大眾共同重視中高齡女性的身心健康，雲林縣府的歲月聊天室據點日前啟用，共有好好療天室、祕密諮商室、暖暖志工室、姆姆哺乳室等4個空間。

縣長張麗善表示，期許歲月療天室據點成為縣內中高齡婦女釋放壓力、交流傾訴、盡情分享、療癒內心、自在安心的場所；也盼能成為婦女創新服務腦力激盪、發想、實踐的基地站。

歲月聊天室據點是運用公益彩券補助成立，服務計畫為期3年，讓中高齡婦女面臨獨居、空巢、喪偶等處境有抒發管道，也讓社會大眾了解她們。