針對對手蔣萬安批評綠側翼讓負面選舉手法失速，民進黨台北市長候選人陳時中今天否認有採取負面選舉。蔣萬安指稱疫苗合約可以有條件解密是戳破陳時中的謊言，對此，陳時中反批蔣萬安既然可以解密就去做，不用在外面一直放話。

蔣萬安昨天出席活動時，痛批民進黨負面選舉的列車已經完全失速，選舉到了網軍側翼更變本加厲，這就是「不自由的民主」。

陳時中今天接受媒體聯訪表示，大家都看的很清楚，我們一向都不用攻擊的手法，大家可以去看看我們發表的言論，就可以知道有沒有用負面的方法在選舉，「這其實已經清楚了啦！」

對於曾掀起「韓流」旋風的前高雄市長韓國瑜，昨天為台北市議會議長陳錦祥站台時，首度與台北市長候選人蔣萬安同台。媒體詢問陳時中的看法，陳時中表示，「我是希望有暖流啦，溫暖大家的心」。

疫苗合約保密等爭議備受各界議論，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天公布在疫苗調閱過程中的紀錄，其中「BNT與衛福部互相保密協議」一則細項提到，當法院、政府機關、監管單位有需求，必須解密合約，就可以排除在保密條約之外，認為陳時中的謊言「正式被戳破了」。

對此，陳時中回應，第一，他上次有講過，這個合約在一定程序之下是可以解密，這是一個前提，蔣萬安既然看過，如果他想解密，就透過這些程序，不用在外面一直放話，他既然知道程序，知道怎麼做，那就該去做。

第二個，他說，蔣說看過某一家疫苗的價格，一直說他擋疫苗，「我要問他說，他會不會把這個價格對外講？」蔣也不願意對外講，卻要求他講，「他也可以講啊？他如果覺得應該講出來，那就講出來嘛！」

第三，陳時中強調，蔣萬安看到那個價格，他認為可以買嗎？「這幾個問題，他應該要來回答」，蔣已經問他很多次，他本來不想再講這個議題，但是既然蔣萬安一而再，再而三的問，「我想還是要把它講清楚」。

陳時中反問蔣萬安，合約有解密的條件，蔣萬安看過那個合約，他當過律師，應該知道怎樣循著怎樣的條件來走。蔣也看到某個合約的價格，那個價格蔣會不會對外說？以那樣的價格，蔣萬安認為是應該要買或不應該買？蔣萬安都要有一個更清楚的交代。