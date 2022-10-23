PASIWALI音樂節在台東森林公園舉行，A-Lin壓軸嗨翻全場。（莊哲權攝）

PASIWALI音樂節在台東森林公園舉行，A-Lin壓軸嗨翻全場。（莊哲權攝）

PASIWALI音樂節在台東森林公園舉行，A-Lin壓軸嗨翻全場。（莊哲權攝）

PASIWALI音樂節在台東森林公園舉行，A-Lin壓軸嗨翻全場。（莊哲權攝）

PASIWALI原住民音樂節22、23日在台東森林公園重磅登場，昨天晚上現場湧入近2萬人，天生歌姬A-Lin壓軸連飆9首歌，有輕快也有憂傷，全場觀眾隨著音樂節奏又叫又跳，場面「嗨」到翻，今天晚上還有王宏恩、Matzka、五堅情等，繼續炒熱全場氣氛。

昨天晚上9時40分許， A-Lin在歌迷引頸期盼下，以一頭紅色長髮搭配時尚造型帥氣現身，台下的近2萬名熱情的觀眾情緒沸騰，A-Lin先與阿美族比西里岸的寶抱鼓樂團，聯合表演阿美族語ROMADIW，與族人相連結，並連續演唱9首經典曲歌，絕無冷場，展現舞台魅力。

A-Lin在2018年也曾在PASIWALI音樂節獻唱， 這次是2度參加，她說，常有歌迷想要點歌向女朋友求婚，但是她的歌不是「失戀無罪」就是「有一種悲傷」，好像都不太適合，這次回來台東收到最多的是「生日快樂」，所以她在現場也點名幾位壽星，祝他們生日快樂。

由原住民族委員主委夷將‧拔路兒表示， PASIWALI原住民音樂節，今年邁入第5年，在南島語系地區或國家「5」的發音多是「Lima」，因為「Lima」的語言共通性，讓台灣跟很多南島民族及國家的原住民族有更多的連結。

昨晚有除了壓軸的A-Lin以外，還有雙金歌王沈文程率領One Band 玩樂團一同演出，今天則有王宏恩、Matzka，及新興團體「五堅情」接連開唱，也因國境開放，再次邀請到菲律賓、印尼、馬來西亞、帛琉等南島民族國家樂團一起參與演出。