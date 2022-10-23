隨著Omicron病毒輕症化，外界對中央流行疫情指揮中心的降級呼聲也提高，但有專家提醒，指揮中心未來降級，不應比照流感只監測重症，應用報氣象的方式同步監測輕症疫情，否則長新冠、腦炎等併發症將無法受到關注。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今日在臉書發文，雖然Omicron病毒已輕症化，且國內BA.5疫情看似反轉往下，但新冠疫情仍然沒有結束，由於國門的開放，讓新型變種病毒如BA.1.1、BF.7、XXB等「流氓」都已準備好來台「大幹一場」，製造一波新疫情，將來影響人們生活的不是重症，而是輕症。

李建璋說，若將來國內新冠疫情隨著降級不再通報輕症，而只通報重症會發生什麼事？他認為這些變種病毒就算不引發重症，仍然會帶來長新冠，讓小孩子得到腦炎，把老人搞死，若輕症不通報就是躺平。

李建璋呼籲，新冠疫情的監測，就有如氣象報告一般，民眾透過氣象預報得知紫外線過高，出門就會注意防曬，預報下雨就會帶傘，預報颱風各地都會停班停課，因此新冠疫情的預報，同樣也能帶來效果，例如在中度流行期提醒民眾戴口罩，減少外食，大流行期實施停班停課，暫停社交等等。

李建璋提到，過去新冠疫情通報需要花費大量人工，但現在電子病歷的通報系統都已建立，通報實在不用花多少力氣，不需再拘泥傳染病防治法，疾病可以降級，但資訊流通不需要關閉，民眾也不一定要每天看指揮中心制服組，可以改看新聞主播報全台各地疫情與流行情形。

李建璋認為，台灣的資通實力堅強，既然有能力創造出紅綠燈的小綠人獲全世界稱讚，何不在後新冠時代發揮創新精神與優勢，將疫情當作每日的氣象播報成為全球的典範呢？