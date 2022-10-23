Tensions are HIGH between the Raps and Heat!



Caleb Martin and Christian Koloko get into it on the court. pic.twitter.com/7bNwJf0sAI — TSN (@TSN_Sports) October 23, 2022

暴龍與熱火23日例行賽爆發肢體衝突，暴龍菜鳥中鋒柯羅可（Christian Koloko）、熱火前鋒馬丁（Caleb Martin）在爭搶籃板時互相拉扯，柯羅可跌倒在地。馬丁趁勢上前威嚇，柯羅可立即起身對抗，憤怒的馬丁以一記長矛肩撞將柯羅可撲進觀眾席，雙方球員上前勸架，兩人都遭驅逐出場。

衝突發生在第3節剩餘7分多鐘時，暴龍席亞卡（Pascal Siakam）三分外線失手，柯羅可亂軍中搶到進攻籃板，但重心不穩跌倒掉球，馬丁被吹犯規。從慢動作重播看來是馬丁先以右肘去頂柯羅可的背部才讓他跌倒，柯羅可倒下前用左手拍了一下馬丁。

兩人的身高有相當差距，馬丁196公分，柯羅可216公分，柯羅可雖然是菜鳥（只打了3場NBA比賽）也挺身反抗，球迷在推特稱讚他的勇氣。以當時的情況，柯羅可站起來面對馬丁，其實只是自我防衛，裁判各賞給他們兩個技術犯規。

柯羅可退場之後，暴龍奮力打出一波17比2的攻勢，但比分差距太大（熱火上半場領先21分），終場熱火仍以112比109獲勝。熱火吉米巴特勒（Jimmy Butler）攻下全場最高24分，史特魯斯（Max Strus）20分，馬丁8分5籃板。暴龍席亞卡、崔倫特（Gary Trent Jr.）各拿23分，柯羅可1分2籃板。