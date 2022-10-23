鼓鼓親力親為擔任雲門「只開兩天體育館」活動策劃。（相信音樂提供）

鼓鼓與小魏〈愛的方法〉單曲成電影《哈勇家》指定宣傳曲。（相信音樂提供）

鼓鼓與小魏〈愛的方法〉單曲成電影《哈勇家》指定宣傳曲。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯和小魏魏嘉瑩合作單曲〈愛的方法〉，獲入圍6項金馬大獎的電影《哈勇家》青睞，指定為宣傳曲，讓兩人倍感榮幸，兩人更一同在11月7日包場與大家分享這部充滿愛的力作。詳細參加辦法請關注相信音樂、鼓鼓呂思緯、小魏魏嘉瑩的社群。

《哈勇家》是一部講述愛與家庭的電影，鼓鼓和小魏合作的單曲〈愛的方法〉是講述如何去愛的一首歌，小魏說：「有時候明明都是在乎對方的，但卻因為各種陰錯陽差而產生了許多誤會，其實很多時候我們需要的只是一個擁抱。」小魏最近剛發行新專輯《我很好》，11月12日台中、11月26日高雄場一開賣即完售開出紅盤，她也表示屆時會帶給大家最精彩演出。

鼓鼓除了忙著籌備新專輯外，日前在《全明星運動會》隊友趙逸嵐（小8）的邀約下，一起參與雲門劇場的「來雲門遙滾」的「只開兩天體育館」的活動策劃，讓觀眾現場組隊競賽羽球3打3，鼓鼓擔任不專業趣味球評互動：「雲門的建築物很特別，想辦點特別的，平常看劇的地方如果把它變成運動場地呢，想到小8羽球很厲害，來雲門打羽球很趣的事情，藝術不是高不可攀，任何事都可以是藝術的一部門。」

擔任活動策劃的鼓鼓，從燈光到大大小小流程的親力親為，讓他學習到很多，「沒想到辦活動這麼難，那麼多的細節，以前表演只要上台，我現在要負責所有人表演、燈光，很辛苦但也學習到很多。」