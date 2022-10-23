商圈嘉年華在下營上帝廟前封街舉辦，市長黃偉哲（右二）行經入內參拜。（李俊淇攝）

台南下營區不只畜牧業發達，更是雜糧生產要地，以生產白鵝、桑椹、黑豆及文旦柚等，23日上午區公所在上帝廟前封街舉辦下營商圈嘉年華活動，超過200個特色攤位，市長黃偉哲到場主持開幕儀式後，行經侯選人必拜「A贏」廟宇，也不免俗的進入參拜。

市長黃偉哲說明，燻茶鵝是下營最廣為人知的鵝肉產品，每到假日下營區台19 甲公路兩旁鵝肉店外總聚集排隊人潮，此活動特別與中華民國養鵝協會及十大鵝肉家合作，想品嘗各家最道地的茶鵝就一定不能錯過。

農業局副局長陳仲杰表示，今年下營商圈嘉年華活動是聯合下營商圈跟下營夜市共同參與，不但歷年規模為最大，時間也拉長，時間自上午9點至晚上9點，而為刺激買氣且吸引外地民眾，活動當天推出優惠券兌換、購物摸彩送好禮，最高獎品是電動機車一輛。

區長李宗翰表示，現場邀請特色樂團、變臉表演、街頭魔術及鄉村農場秀，也配合消費做公益之活動，現場憑發票即可至華山基金會下營站兌換50元活動券及100元鵝香券於攤位使用，而下營商圈也推出消費摸彩活動，超過80樣獎項超過30萬元。

區公所表示，現場請來下營各國中小、小圓圓、欽智及智樂幼兒園不共超過250名學童到場表演，另也特別請海墘營文化藝術基金會舉辦鵝鄉之星才藝選拔活動，讓民眾除了購物外，也能一起欣賞在地音樂舞蹈表演，歡迎民眾到下營參加活動。