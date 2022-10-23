想錢想瘋了？41歲的王姓男子因缺錢花用，偷取洗衣機店老闆求的紫南宮「祈福金雞」，還利用火燒想要讓金雞熔出黃金，結果發現金雞不是純金後就隨意丟棄，讓洗衣機店老闆哭笑不得。警方獲報後透過王男的機車車牌，將王男通知到案，依竊盜罪將王男移送。

鳳山分局20日下午接獲洗衣店老闆吳姓女子報案，吳女稱洗衣機店內的金雞跟聚寶甕內的金錢不翼而飛，損失約4000元，警方調閱監視器後，發現王男18日早上進入店內，先是裝模作樣地買了2個洗衣袋後，趁四下無人之際偷走店內的現金。

但王男可沒就此罷休，20日凌晨又返回洗衣機店，在店內逗留一陣子後，直接將整隻「祈福金雞」搬走，隨後為了測試金雞是否為純黃金製作，還用火燒金雞，不料金雞全被燒毀，王男也沒獲得任何黃金，於是就將金雞隨意丟棄。

警方透過車牌找到王男，21日通知王男到案，王男坦承犯案，表示自己是因為缺錢花用，才會2度下手行竊，而竊取的現金也都花用完畢，警方訊後將王男依竊盜罪嫌送辦。