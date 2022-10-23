台南市長黃偉哲當起志工協助更換涼被組。（勞工局提供／李俊淇台南傳真）

台南市長黃偉哲今天前往下營慰勞志工並頒贈感謝狀。（勞工局提供／李俊淇台南傳真）

台南市政府勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，23日早前往下營區一處王姓身障案主家進行房屋修繕，市長黃偉哲前往慰勞志工，及關懷案主，黃看見志工辛勤工作，當場也加入刷油漆行列，並協助將勞工局晴天坊弱勢勞工夥伴手作涼被組鋪上，黃表示，這是任內第113戶的弱勢房屋修繕完工，謝謝志工協力市府幫助弱勢。

黃偉哲表示，除了台南北區扶輪社也捐助材料費，社團法人亞太ESG行動聯盟結合台灣松下Panasonic電器、美德醫療、大成長城、量崴股份有限公司等企業也捐助家電物資，而「做工行善團」熱血的志工夥伴，長期默默耕耘，為弱勢整修房屋，讓他們能夠有一個安全溫暖的居所，見證台南是個有愛的城市。

勞工局王鑫基表示，下營區王姓身障案主每月身障補助約3700元，經濟狀況不佳，且與年邁重聽的母親同住，住處天花板坍塌損壞，每遇下雨一定漏水，燈具和電線亦過於老舊需汰換。

王鑫基表示，日前「做工行善團」的泥水、金屬、鋁製、電氣、木工、油漆志工日前已協助完成部份工程，今日由電氣、油漆及木工志工接力，協助安裝廚具、衛浴、燈具及黃市長募集而來的偵煙型火災警報器，將牆壁粉刷美化、安裝房門，終於完成修繕，讓王姓案主一家人可以安心居住。

勞工局表示，今天亦有另案由泥水工會志工前往安南區修繕，該戶是一位蔡姓老翁獨自居住的老舊房屋，子女經濟狀況不佳，生活仰賴老漁津貼，其家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，近期已進行相關修繕，在前幾日由鋁製品志工完成門框架設後，今日由泥水志工接續牆面補土等施作。