台北宗教盛事「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」獲登錄為無形文化資產。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

台北宗教盛事「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」獲登錄為無形文化資產。圖為放火獅。（台北市文化局提供／張立勳台北傳真）

台北市文化局23日於大龍峒保安宮舉辦授證儀式，為有280年悠久歷史的保安宮頒發證書，宣告台北宗教盛事「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」獲登錄為無形文化資產，並將大龍峒保安宮登錄為無形文化資產保存者，以表彰保安宮維護發揚傳統民俗信仰的努力貢獻。文化局12月3日也將於剝皮寮歷史街區舉辦特展，期盼大眾對饒富意義的傳統文化活動更增認識與了解。

文化局長李麗珠在授證典禮致詞時表示，台北市政府從2008年至今共登錄了36件無形文化資產，去年除了大龍峒保安宮，還有陳夏生和楊蓮英兩位藝師登錄為保存者，非常感謝每位無形文資保存者的努力。

李麗珠強調，透過文化帶動台北城市觀光的發展，不能缺少文化力、宗教力和在地力等文化元素，非常感謝保安宮不遺餘力的維護無形文化資產，讓委員全體一致通過登錄「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」為無形文資；同時保安宮辦理保生文化祭，推廣宗教文化和歷史民俗，已經成為全國知名的文化品牌活動，獲登錄為保存者實至名歸。

她也提到，文化局委託北藝大針對保安宮歷史文化研究調查推廣，讓國內外民眾能熟悉保安宮，了解台灣傳統信仰文化。

大龍峒保安宮建於清乾隆年間（1742年），至今已有280年的歷史，是大龍峒當地的信仰中心，更是北市重要廟宇古蹟，保生大帝慶典尤富盛名。慶典包括農曆3月15日保生大帝聖誕前一天、農曆3月14日舉行的遶境活動；神誕日當天則有隆重的祭祀禮儀、放火獅、過火及家姓戲等儀式活動。亦即由遶境、聖誕慶典、放火獅，過火及家姓戲5大項活動，組成保生大帝聖誕慶典活動，倍受民眾支持，北市各地宮廟也熱心共襄盛舉，每年均熱鬧舉辦盛大民俗慶典。

去年3月大龍峒保安宮董事長廖武治將「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」提報無形文化資產審議，並由文化局邀集文資委員現勘後，送台北市府無形文化資產審議委員會審查，受到與會專家學者的肯定，現場出席委員12人全數同意登錄為無形文化資產。

根據《台灣日日新報》記載，保生大帝聖誕慶典遶境、三獻、過火獅等文化傳統可追溯至日治時期，傳承延續至今。廖武治表示，大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典舉辦多年，活動內容也逐漸現代化，每年都會調整，也有不同的看頭，其他廟宇也參考保安宮的舉辦方式，更影響部分台灣廟會的活動，還曾引起國際間注意，這樣的活動必須傳承下來。

文資委員認為保生大帝聖誕慶典，包含繞境、放火獅、家姓戲等文化傳統，農曆3月14日遶境由保安宮信徒組成參與，並使用神獸神輿車，神轎型態在全國祭典少見，深具在地特色，大龍峒保安宮以該慶典為核心，配合辦理各項藝文活動，對文資保存推廣專業也有意願，符合各項登錄認定。

此外，遶境由廟方與信徒合力傳承至今，反映大龍峒保安宮信徒社群的凝聚力，為「民間高度認同，並持續自主、自發參與」的表現。文資委員也提出，大龍峒保安宮從日治時期辦理本慶典至今，並恢復辦理放火獅等民俗活動，保存者「財團法人台北保安宮」亦充分瞭解本項民俗之知識與表現型式，固定、常態、持續辦理本項民俗，值得肯定。

為讓社會大眾對大龍峒保安宮及「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」有更多認識，12月3日起將於剝皮寮歷史文化街區，以「藝以人揚」為核心理念，舉行台北市登錄無形文化資產授證特展，除展示「大龍峒保安宮保生大帝聖誕慶典」內容，也將展出去年登錄的傳統表演藝術「京劇」保存者楊蓮英及傳統工藝「繩結」保存者陳夏生精彩藝術成就，邀請民眾前往感受傳統祭典與宗廟的文化精髓，也了解台灣傳統表演藝術及工藝之美。