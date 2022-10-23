交通部觀光局組長黃勢芳(前排右一)、臺北市體育局局長李再立(中)、長榮航空總經理孫嘉明(前排左二)、路協理事長郭國雄(前排左一)、長榮航空發言人陳耀銘(前排右二)、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz(後排左二)、日本青森縣企劃政策部交通政策課課長奥田昌範(後排右一)為賽事鳴槍揭開序幕。(長榮航空提供)

「2022長榮航空城市觀光馬拉松」今（23）日於總統府前廣場登場，現場超過兩萬名跑者開跑。今年也是長榮航空首屆加入全程馬拉松賽事，長榮航空並預告明年10月22日將在總統府前廣場再次起跑。

今日上午台北市秋意濃濃，長榮航空總經理孫嘉明邀請台北市政府體育局局長李再立、交通部觀光局國際組組長黃勢芳、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz、日本青森縣企劃政策部交通政策課課長奥田昌範等來賓為「2022長榮航空城市觀光馬拉松」共同鳴槍。

孫嘉明表示，長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，長榮航空除了希望透過賽事推廣健康的生活態度，同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

比賽結果，長跑好手曹純玉、謝千鶴順利完成四連后冠，分別跑出1小時15分16秒及37分02秒成績，衛冕女子21公里組及10公里組冠軍。2020年因傷未參賽的周庭印此次強勢回歸，以2小時29分01秒成績拿下男子全馬冠軍。另今年增設10公里組的「幼苗組」，15歲的男子組優勝者鄭惟仁跑出36分59秒佳績，總排名第8。

長榮航空表示，為了迎接首屆「全馬」盛會，終點提供全馬跑者「完賽連帽斗篷」及由長榮空廚設計的輕食冷餐盒等，還有多達十項以上的禮物。今年也送出共10張歐美澳和亞洲區不限航點機票，長汎假期也提供10名3000元旅遊金，另每位跑者參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋，以及國際線機票折扣碼、樂e購專館8折等。

長榮航空每年馬拉松賽事都會提撥部分報名費投入關懷與照顧弱勢團體，今年將捐贈120萬予財團法人高雄市耕馨身心關懷協會。長榮航空並預告明年賽事登場時間是10月22日一起在總統府前廣場再次起跑。