民進黨嘉義市長候選人李俊俋百工百業後援會今成立，不但確診隔離中的行政院長蘇貞昌透過影片替李俊俋助選，蔡英文總統也到場力挺，批嘉義市政府執行力不佳，沒有好的產業規畫和施政進度，呼籲換人做看看，強調讓李俊俋當市長，一定是4年拚13年，改變嘉義市。

蔡英文稍早結束為嘉義縣長翁章梁競選總部成立大會造勢後，馬上趕往李俊俋的百工百業後援會成立大會，蔡英文說，中央和地方要合作，嘉義市需要一個會做事的人，有想法、有能力、有專業，才能帶領嘉義市更進步，指前瞻基礎建設，至去年為止，嘉義市執行率全國倒數第2，現在市長提出的10大市政計畫只完成3項，就連嘉義市最重要的汙水下道建設，4年前換市長後，執行進度就慢了。

蔡英文說，中央不會因市長換人就不支持，這幾年給嘉義市的經費愈來愈多，不因國民黨執政就減少，但嘉義市政府的執行進度太慢，連監察院都在糾正，「不行就換人做」，尤其市府沒有好的產業規畫和施政進度，嘉義市的問題要解決，就換個較年輕、有能力、有企圖心和專業的李俊俋來做。

蔡英文還為李俊俋抱屈，指嘉市這幾年被批評，都說責任在中央，還說李都不在嘉義市，「對他不公平」，強調李俊俋這幾年在中央為嘉義市的付出她最清楚，嘉義市如果由他當市長，一定會進步。

李俊俋一一點出北棟大樓等建設，批嘉義市政府執行力倒數，也說公共基礎建設太慢，大家不會來投資，嘉市又沒有發展自己的產業，經濟就會不好，指這情形已13年，不改變就會繼續下去，並喊出生育津貼一胎2萬等多項政見。