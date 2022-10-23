苗栗縣選舉委員會21日舉行第19屆縣長及第20屆縣議員選舉候選人號次抽籤，抽籤結果如下，縣長選舉候選人號次，1號無黨鍾東錦、2號國民黨謝福弘 、3號無黨籍吳盛聖、4號民進黨徐定禎、5號時力宋國鼎。
苗栗縣縣議員選舉候選人第一選區：
1號禹耀東 (無黨籍)
2號曾美露 (國民黨)
3號湯維岳 (無黨籍)
4號許櫻萍 (民進黨)
5號張志宇 (無黨籍)
6號孫素娥 (無黨籍)
7號林志豪 (時代力量)
8號羅以明 (無黨籍)
9號 莊智凱 (無黨籍)
10號 徐筱菁 (民進黨)
11號 鄭碧玉 (國民黨)
12號 楊喬安 (民眾黨)
13號 余文忠 (無黨籍)
14號 黃萬盛 (無黨籍)
15號 謝庚霖 (國民黨)
16號 楊明燁 (無黨籍)
苗栗縣縣議員選舉候選人第二選區：
1號黎尚安 (國民黨)
2號徐文達 (國民黨)
3號吳昌運 (無黨籍)
4號黃芳椿 (國民黨)
5號羅貴星 (民進步黨)
苗栗縣縣議員選舉候選人 第三選區：
1號張顧礫 (無黨籍)
2號陳品安 (無黨籍)
3號傅郁揚 (台灣民眾黨)
4號徐永煌 (無黨籍)
5號劉寶鈴 (無黨籍)
6號周玉滿 (無黨籍)
7號翁杰 (民進黨)
8號孟文源 (無黨籍)
苗栗縣縣議員選舉候選人 第四選區：
1號李文斌 (無黨籍)
2號邱毓興 (民進黨)
3號謝大山 (無黨籍)
4號林寶珠 (無黨籍)
5號張佳玲 (無黨籍)
6號吳亭亭 (無黨籍)
7號徐明傑 (無黨籍)
8號陳碧華 (無黨籍)
9號蕭國清 (無黨籍)
10號廖英利 (無黨籍)
11號葉忠倫 (時代力量)
12號 鄭秋風 (國國民黨)
13號 謝端容 (民眾黨)
14號 廖秀紅 (無黨籍)
苗栗縣縣議員選舉候選人 第五選區：
1號黎光明 (無黨籍)
2號吳翌立 (時代力量)
3號曾宛菁 (統一促進黨)
4號陳光軒 (民主進步黨)
5號曾玟學 (無黨籍)
6號黃聲全 (無黨籍)
7號林志學 (台灣民眾黨)
8號張淑芬 (中國國民黨)
9號李貴富 (民主進步黨)
10號温俊勇 (無黨籍)
11號黃桂坤 (無黨籍)
12號陳永賢 (無黨籍)
13號蕭詠萱 (無黨籍)
14號饒斯淵 (無黨籍)
15號徐沄臻 (無黨籍)
16號陳詩弦 (民進黨)
17號徐功凡 (無黨籍)
18號劉恭銘 (無黨籍)
19號鍾維發 (無黨籍)
20號李本欽 (無黨籍)
21號鄭聚然 (國民黨)
苗栗縣縣議員選舉候選人 第六選區：
1號盛瑛 (無黨籍)
2號胡娘妹 (無黨籍)
3號楊恭林 (無黨籍)
4號陳春暖 (民進黨)
苗栗縣縣議員選舉候選人 第七選區：
1號朱仲一 Kalih·Tahes·Didiyun (無黨籍)
2號楊文昌 Baiho·Watan (無黨籍)
苗栗縣縣議員選舉候選人 第八選區：
1號 劉美蘭 Iwan‧sigiy (國民黨)
2號 黃月娥 Yuma’Baysu’ (無黨籍)
苗栗縣鄉（鎮市）長：
苗栗市
1號邱鎮軍
苑裡鎮
1號劉秋東、2號劉育育
通霄鎮
1號杜文卿、2號林麗容、3號張可欣、4號李美蓁
竹南鎮
1號方進興、2號康世儒
頭份市
1號羅雪珠、2號黎煥強
後龍鎮
1號謝清輝、2號蔡坤松
卓蘭鎮
1號詹錦章
大湖鄉
1號傅松琳、2號陳永福、3號黃惠琴
公館鄉
1號劉冠霆、2號何在鑫
銅鑼鄉
1號李瑞廷、2號謝昌年
南庄鄉
1號羅春蓮
頭屋鄉
1號湯于杰、2號徐鑫榮
三義鄉
呂明忠1號
西湖鄉
1號高阿賜
造橋鄉
1號徐連斌、2號古育誌
三灣鄉
1號李運光、2號陳光洋、3號李聲生
獅潭鄉
1號謝燃廷、2號劉淑能
泰安鄉
1號陳吉基
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。