蔡恩雨（左）與魏嘉瑩同台合作。（華納音樂提供）

蔡恩雨相隔多年來台開唱。（華納音樂提供）

蔡恩雨昨（22日）舉辦「勇氣光圈100％演唱會」，暌違多年來台開唱吸引2000多位粉絲進場，她感動說：「隔了4年沒想到大家還在，下一次不會再讓大家等這麼久了。」除了演唱新歌，她還翻唱鄧紫棋的〈光年之外〉、同門師兄TRASH〈終究還是因為愛〉等歌，並邀請魏嘉瑩、陳忻玥擔任演唱嘉賓，提到2位好友義不容辭助陣，蔡恩雨興奮說：「能跟2位同台真是圓了我的夢想。」

蔡恩雨以〈勇氣光圈〉為演唱會揭幕，整場演出送上20首歌誠意滿滿，這幾年歷經疫情、睽違多時再度站上屬於自己的舞台，蔡恩雨說：「這場演唱會之前真的經歷了很多煎熬，無論心理上的或生理上的，總之能再站上舞台唱歌給大家聽真的是一件很幸福的事。」令人驚喜的是，當蔡恩雨準備演唱〈假如世上還有一個人〉時，特別介紹這是八三夭的阿璞為她寫的歌，接著後方螢幕突然出現八三夭的祝福影片，八三夭主唱阿璞祝福說：「在製作的時候恩雨就唱得很好聽，這首歌在說的是假如世界上還有一個人懂你，要記得好好珍惜他。」

此外，演唱會也邀來蔡恩雨的「偶像」兼「好友」魏嘉瑩、陳忻玥助陣。提到魏嘉瑩，蔡恩雨表示2人是因一場飯局認識，當時甚至以為對方年紀比自己小：「我還以為小魏是妹妹，畢竟我也長得不年輕了。」一席話惹得全場大笑，魏嘉瑩則表示：「我跟恩雨一樣不喜歡應酬，但那天一起吃飯滿開心的，她私下跟舞台上一樣活潑，很高興認識她。」蔡恩雨也和另一位嘉賓陳忻玥合唱歌迷期待已久的〈煙幕〉，陳忻玥笑說：「這是我第2次跟恩雨見面，我不知道原來妳講話這麼ㄎㄧㄤ又可愛。」

演唱會尾聲，工作人員推出蛋糕為30日迎接25歲生日的蔡恩雨提前慶生，她驚喜收下祝福並許了生日願望：「第一個願望是希望所有『小宇宙寶貝』們回去時都能記住這一天，記得自己是被愛的；再來就是希望30歲前結婚，最後一個願望我就先留給自己好了。」感性表示：「真的很謝謝你們聽我唱歌，不然我就要唱給牆壁聽了。」