花蓮富里六十石山茶農林俊傑以「綠蜒蜜香紅茶」及「秀玉金萱茶」，在2022年日本世界綠茶大賽僅9名金賞獎中勇奪2席，實屬台灣之光，讓台灣製茶技術被世界看見。（富里鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富里六十石山茶農林俊傑（右二）以「綠蜒蜜香紅茶」及「秀玉金萱茶」，在2022年日本世界綠茶大賽僅9名金賞獎中勇奪2席，本月22日在富里鄉農會總幹事張素華（左二）的陪同下，遠赴日本領獎。（富里鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富里六十石山茶農林俊傑以「綠蜒蜜香紅茶」及「秀玉金萱茶」，在2022年日本世界綠茶大賽僅9名金賞獎中勇奪2席，實屬台灣之光，讓台灣製茶技術被世界看見。（富里鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富里六十石山茶農林俊傑以「綠蜒蜜香紅茶」及「秀玉金萱茶」，在2022年日本世界綠茶大賽僅9名金賞獎中勇奪2席，實屬台灣之光，不過林原先考量新冠疫情及語言不通，想放棄領獎，經富里鄉農會鼓勵與陪同下，22日如期遠赴日本受獎，讓台灣製茶技術被世界看見。

六十石山以種植金針聞名，林俊傑老家雖然也有種植，但考量金針採收期一年只有一次，且山上環境適合種植採收期與經濟效益較高的茶葉，便開始種植、經營茶莊等。

林俊傑種茶、製茶25年來獲獎無數，今年更陸續奪得花蓮模範農民表彰、蜜香紅茶雙金牌及全國部份發酵茶製茶技術競賽球型組亞軍等殊榮，日前他將「綠蜒蜜香紅茶」及「秀玉金萱茶」送到日本參賽，原想說試試水溫，沒想到卻傳回捷報，雙雙榮獲金賞獎。

林俊傑坦言，得獎的2款茶對他來說極具意義，取名綠蜒是因蜜香紅茶特殊氣味，來自小葉綠蟬吸允過後留下的香氣，秀玉金萱茶則以母親名字命名，日方的肯定對他及台灣製茶業來說均相當重要。

富里鄉農會總幹事張素華指出，日本主要有宇治茶、靜岡茶2大茶葉產區，林俊傑在靜岡縣舉辦世界綠茶大賽中，在僅有9名的金賞獎項中勇奪2席，並獲當地知事頒獎，實屬不易。

張素華說，此次比賽協會榮譽會長是德川家康家族第18代當主，原封地在靜岡，以嚴謹及實事求是態度，推動種茶及製茶業，由於德川家康家族追求高規格、高品質的茶，讓日本皇室貴族享用，造就靜岡地區躍升為日本茶的代名詞，林俊傑能在對於種植及製作茶近乎苛求的靜岡獲獎，可謂台灣之光。

張素華也分享林俊傑得知獲獎後的趣事，她說，林得知拿下日本世界綠茶大賽殊榮時雖喜出望外，卻擔心疫情影響與語言不通，一度想放棄領獎，她聽聞此消息後便允諾會陪同赴日領獎，讓他能如期站上國際頒獎台，讓台灣的製茶技術被世界看見。